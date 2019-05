AP

Veinticinco años después de estrenar Pulp Fiction en el Festival de Cine de Cannes, Quentin Tarantino volvió hoy al festival de la Riviera francesa con una película que no es ni de ira ni de venganza, sino un cuento de hadas más afable sobre Los Ángeles en las década de 1960.

Once Upon a Time in... Hollywood tuvo su muy anticipado debut en Cannes, a donde trajo una mezcla de frenesí y grandes celebridades. Los dos astros del filme, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, le dieron a la alfombra roja sabor al viejo glamour de Hollywood mientras montones de espectadores se apiñaban para verlos pasar por la Croisette.

Gran parte de la trama de Once Upon a Time in... Hollywood se había mantenido cuidadosamente en secreto antes del estreno. DiCaprio interpreta a un actor de westerns preocupado de que su notoriedad esté amainando, mientras que Pitt hace de su doble, su amigo y, debido a una infracción vehicular, también su chofer.

Aunque transcurre con los asesinatos de la familia Manson como telón de fondo, el director estadunidense se dedica a recapturar el fulgor de la antigua Meca del cine.

Para un realizador a menudo asociado con diálogos feroces y explosiones eufóricas de violencia, One Upon a Time in... Hollywood encuentra a Tarantino, de 56 años, trabajando a un ritmo más relajado, dedicando un tiempo generoso a odas al spaghetti western y la TV de los 60.

Previo a su estreno en la competencia principal de Festival de Cine de Cannes, el cineasta emitió un comunicado dirigido a la audiencia del festival para implorarles que no le arruinaran a futuros espectadores la experiencia revelando spoilers, una solicitud que repitió en la función de prensa del filme, para la cual los periodistas hicieron cola horas antes.

Ésta es la primera cinta del realizador que no es estrenada por Harvey Weinstein. Luego que el director cortó lazos con el desacreditado magnate del cine, el proyecto atrajo el interés de la mayoría de los estudios. Sony Pictures fue el elegido y le dio un presupuesto de 95 millones de dólares, una apuesta increíblemente rara para una película original.

En lugar de superhéroes o propiedades intelectuales, la novena película de Tarantino cuenta con el atractivo del director y sus grandes estrellas de cine. Margot Robbie también actúa en el papel de Sharon Tate.

Once Upon a Time in... Hollywood llegará a las salas de cine comerciales en julio. Te dejamos aquí el nuevo tráiler de la película.





lar