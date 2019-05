View this post on Instagram

Montée des marches de ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino ✨ — Red Steps of ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD by Quentin Tarantino ✨ — with Brad Pitt & Leonardo DiCaprio — #Cannes2019 #RedSteps #Compétition #OnceUponATimeInHollywood #BradPitt #LeonardoDiCaprio