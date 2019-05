Keanu Reeves confiesa que estaba enamorado de Sandra Bullock

Milenio Digital

Keanu Reeves y Sandra Bullock confesaron a Ellen DeGeneres, en distintos momentos, que ambos se sentían atraídos, pero no se supo hasta ahora.

Los actores compartieron algunas escenas en la cinta Máxima Velocidad, que se estrenó en 1994, en la que ambos se las ingenian para detener un autobús que no podía disminuir su velocidad debido a una bomba que estaba incrustada.

En una entrevista hecha en 2018, Bullock dijo que el actor le parecía agradable pero siempre fueron amigos. "Pienso en cuán lindo era Keanu y en lo difícil que era concentrarse durante el rodaje", compartió la actriz.

"No salimos, creo que había algo en mí que no le gustaba pero parece que fuimos amigos por tanto tiempo, gracias a que no pasó nada", agregó.

En días recientes Keanu asistió al programa de Ellen en donde no pudo evitar preguntar si él sabía que la actriz estaba enamorada de él, a lo que respondió que era algo mutuo. "No, pero evidentemente Sandra no sabía que yo estaba enamorado de ella".

Sin embargo, Keanu justificó que estaban trabajando por ello no salieron ni intentaron iniciar algún romance.

LLG