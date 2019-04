Milenio Digital

Grettell Valdez relató que le robaron su cartera al visitar un centro comercial, la actriz, para hacer tiempo mientras su hijo salía de clases, hizo algunas compras y al intentar retirarse del lugar, se percató de que su cartera ya no estaba en su bolsa.

Regresó a la tienda en donde había comprado para pedirles checar las cámaras y le dijeron que la podrían ayudar pero unos días después, por lo que una señora que se percató de la situación, le prestó 100 pesos para que la actriz pudiera pagar el estacionamiento.

"Fue súper rápido, no me di cuenta y ya tenía que ir por mi hijo a la escuela, una señora me quería prestar 500 pesos, finalmente me prestaron 100 para poder salir del estacionamiento", dijo la actriz ante las cámaras de Ventaneando.

Grettell comentó que de inmediato intentaron hacer uso indebido de sus tarjetas, pero gracias a que le llegan notificaciones pudo evitar las compras.

Por lo que la actriz advirtió a los visitantes de dicha plaza, pues asegura que no se dio cuenta en qué momento le sacaron la cartera, pues todo fue muy rápido.

