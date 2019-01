‘Mirreyes vs Godínez’: lejos de segregar, es un mensaje de unión

Libertad Ampudia

La película Mirreyes vs Godínez está en las pantallas de cine con un mensaje de unión; el largometraje de Chava Cartas refleja la vida de dos tribus de la juventud mexicana y, a través de ellas y un toque de comedia, destaca que por más diferencias que existan nos necesitamos los unos a los otros.



Los mirreyes Santiago (Pablo Lyle), Michelle (Regina Blandón), Shimón (Alejandro de Marino) y Ricardo (Roberto Aguirre), junto a los godínez Genaro (Daniel Tovar) y Nancy (Diana Bovio) platicaron con M2; luego de mencionar que disfrutaron dar vida a estos grupos y descubrir que como actores tienen un poco de ambos, coincidieron que la unión hace la fuerza.



“Lo más padre de esta peli es que a través de la comedia refleja cómo estas dos tribus, que conocemos perfectamente y con las que podemos identificarlos, pues aparentemente son muy distintas, pero cuando conviven se dan cuenta de que se parecen más de lo que pensaban. Creo que es un momento en el país para dar este tipo de mensaje, de olvidarnos de los discursos de odio y la polarización que hay ahorita en el país, entender que si juzgamos menos y somos más abiertos podemos hacer cosas que no nos imaginamos”, dijo Bovio.



De Marino añadió: “El póster representa eso, porque ves un Mirreyes vs Godínez, pero también un grupo de personas que se están agrupando. Creo que eso es lo que pasa, nos estamos empezando a dar cuenta de que todos necesitamos de todos y que el país no va a salir adelante solo y si no estamos unidos; que las cosas no dependen de una persona, que alguien que tiene poder económico no puede hacer nada solo, y alguien que tiene fuerza de trabajo tampoco puede hacer nada si no confía en quien lo guía”.



El filme, que suma en su elenco a Claudia Ramírez, Hernán Mendoza y Michelle Rodríguez, con participaciones especiales de Carlos Vallarta, Roberto Palazuelos y César Bono, es también un reflejo de la sociedad actual, en especial de la juventud, con la que esperan empatizar.



“Habla de una generación que está buscando un lugar en la sociedad que de pronto no ha tenido el reconocimiento que espera por tener una manera distinta de hacer las cosas”, señaló Lyle; mientras que Aguirre agregó: “Es sobre los que están intentando salir adelante, buscando chamba y logrando sus sueños para enseñarle a una generación que está arriba lo que pueden hacer, porque creo que hoy hay una cosa generacional de juicio, un prejuicio feo de lo que es ser millennial”.



MUJERES FUERTES



El personaje de Blandón toca de manera sutil otro tema relevante: los estereotipos atribuidos al género femenino, como por ejemplo, que las mujeres no deberían trabajar; al respecto, la actriz reflexiona que faltan muchas por hacer y que, lo importante es respetar las decisiones de cada persona y educar mujeres fuertes.



“México sigue siendo un país que, si bien vamos para adelante y estamos logrando cosas, es bastante machista; de pronto sí te encuentras con gente que nos sigue haciendo menos o hasta que nos paga menos o nos dice que no hacer. Pero hay de todo, yo tengo amigas muy cercanas que viven un poco esto, que tampoco tiene nada de malo decir que así están cómodas, cada quien sus cubas; pero está padre representar este lugar de la mujer que de pronto se ve un poco pisoteado”, mencionó.



MUERTOS DE RISA



Arriba de todas estas reflexiones destaca un toque de comedia que durante las funciones especiales ya proyectadas ha hecho reír a todo tipo de público y también al elenco, que aceptó que incluso en algunos momentos debieron parar el rodaje por los ataques de risa que el guión generaba.



“Todo el tiempo nos reíamos, no podíamos ni vernos a los ojos, con el guión y también porque en el proceso nos dejaron improvisar mucho”, sostuvo Tovar.



LOS PROTAGONISTAS



DANIEL TOVAR

Da vida a Genaro, pertenece a la tribu de los godínez en la cinta.



PABLO LYLE

En la trama da vida a Santiago y pertenece al sector de pudientes.



DIANA BOVIO

La actriz interpreta a Nancy, la típica chica que se enorgullece de ser godín.



REGINA BLANDÓN

Ella es Michelle y es parte del selecto equipo de los mirreyes.