Contrario a lo que se podría pensar, el internet y las redes sociales han hecho que hoy en día sea más fácil hacer reír a los niños; al menos eso afirma Cepillín, el payaso ha disfrutado el cambio de plataformas y también lo celebra, porque se han abiertos nuevas puertas para la comedia.





“Yo creo que es más fácil ¡eh!; antiguamente lo que hacía uno era a través de la música, luego a través de la televisión, luego en las presentaciones personales en el circo, pero ahora con las redes sociales hasta gente que no tiene ni idea de lo que es ser cómico lo hace y llega a más personas”, dijo en entrevista telefónica con M2.

Y añadió: “Hoy hay bloggers y youtubers que tienen millones de seguidores, son gente que nadie conocía, como El Diablito o Werevertumorro, tantos y tantos que no habías oído hablar antes de algo así. Ahorita con las redes sociales es más fácil la comunicación entre nosotros y el público”.



Ricardo González Gutiérrez mencionó que para él fue muy fácil llevar su espectáculo a las plataformas digitales, pues sus dos hijos, sus dos nueras y sus cuatros nietos están muy cerca de él y su trabajo.





“Mis nietos me tienen ubicadísimo en las redes sociales; yo les decía a ellos que si son matemáticos o físicos, porque manejas las redes sociales bien padre (risas)”, añadió el también cantante mexicano.





A sus 73 años, destaca que lo único que le falta es morirse: “Claro que no lo deseo, pero lo único que me faltaría sería eso, de lo demás Dios me ha conseguido todo”; quizá lo único que añora es la televisión.







“Sería lo máximo cerrar con broche de oro teniendo un programa de televisión, pero ahora sí que depende de los que manejan la televisión, depende de los directores; pero yo creo hace falta contenido, una programación infantil en la televisión mexicana”, sostuvo.



Por lo pronto, La feria de Cepillín llegó al Lunario del Auditorio Nacional este domingo; “el payasito de la tele” interpretó sus temas musicales más conocidos y compartió el escenario con sus hijos: Cepi y Franky.





“Cepillín siempre ha sido garantía, tanto en teatro, como en circo, televisión o discos, por eso tengo 47 años de payaso, ¡imagínate!, sino hubiera algo bonito la gente lo detecta luego luego, por suerte es garantía y más ahora con mis hijos”, mencionó.





Destacó que es muy bonito presentar un espectáculo en familia: Franky es comediante y da vida a un personaje medio bobo, Cepi es un payaso bueno que canta. “La gente los ha aceptado muy bien, ellos tienen luz propia”, concluyó.





