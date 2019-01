La Afición

La primera práctica de los Patriotas no tuvo mayores incidencias, fue casi como todas las que han tenido en la temporada pero al final sí se presentó un detalle. Al head coach Bill Belichick no se le van los detalles y se encargó de que a sus jugadores no se les vayan tampoco.

Al terminar el entrenamiento en las instalaciones de la Universidad de Georgia Tech, que tuvo una duración de 88 minutos, el head coach reunió a sus jugadores para darles un mensaje.



“Les recordé cuál es nuestra agenda para estos días, qué tenemos que hacer entre hoy (miércoles) y mañana en términos de preparación física y mental”, explicó el entrenador en jefe. “Nos estamos acercando, todavía tenemos cuatro días, pero nos estamos acercando rápido”.



A las 12:30 el equipo arrancó su práctica con el ensayo de algunas jugadas a baja velocidad y tuvo un periodo dedicado a los equipos especiales. Después tuvieron drills en los que se enfrentó la ofensiva titular contra el equipo scout, que simula el tipo de juego que lleva a cabo Carneros. Tom Brady se vio certero en sus pases y celebró uno de los touchdowns de su ofensiva levantando las manos haciendo la señal de anotación.

Como es común, el equipo decidió entrenar escuchando música a muy al nivel siendo acompañada la práctica con canciones como la de Sweet Child O’ Mine de Gun’s N’ Roses.

“Estamos un poco adelantados en nuestra agenda de lo que hacemos cada semana pero estamos tratando de mantener todo como si fuera una semana normal de la temporada, queremos mantener la rutina de miércoles-jueves-viernes que nos ha funcionado muy bien este año”, explicó Belichick.

​