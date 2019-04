EFE

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), declaró, tras acabar décimo este domingo el Gran Premio de Baréin , el segundo del Mundial de Fórmula 1 que "es bueno haber sumado el primer punto de la temporada", lo que considera "una sorpresa agradable".

"Es bueno haber sumado el primer punto de la temporada. Fue una carrera impredecible; y, en ese sentido, ha sido una sorpresa agradable", comentó 'Checo', nacido hace 29 años en Guadalajara, Jalisco y que afronta su novena temporada en la F1, la sexta con su actual escudería y que tras cambiar de propietarios, ahora se denomina Racing Point en lugar de Force India.

Durante el circuito de Sakhir en el Gran Premio de Bahréin, el piloto mexicano explicó que su primer punto fue por causa de suerte, "Tuvimos algo de suerte con la retirada de los dos Renault (del alemán Nico Hülkenberg y del australiano Daniel Ricciardo), pero al mismo tiempo el coche de seguridad no me ayudó, porque me estaba acercando a (Alexander) Albon (anglo-tailandés, de Toro Rosso) y perdí la oportunidad de adelantarle para acabar noveno.

"Teniendo en cuenta todo lo que pasó en la carrera, tenemos que estar contento por haber sumando un punto", afirmó Checo este domingo, después de acabar décimo en Bahréin.

