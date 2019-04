Chivas, una mancha más en el historial de José Cardozo

La Afición

De origen paraguayo, José Saturnino Cardozo llegó al futbol mexicano como jugador en 1995 para portar la camiseta de los Diablos Rojos del Toluca, con quien jugó por 10 años hasta 2005 y ganó cuatro títulos: Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000 y Apertura 2002, con lo que obtuvo el cariño de la afición choricera.

Tras su retiro, Cardozo comenzó a tener ofertas como auxiliar técnico, las cuales rechazó y debutó oficialmente como entrenador en 2006 con el Club Olimpia de Paraguay teniendo paso por clubes mexicanos como Querétaro, Toluca, Chiapas, Puebla, Veracruz y Chivas. No obstante, su basto curriculum no se ha visto reflejado con triunfos pues a diferencia de su palmarés como futbolista, Cardozo no ha consumado ningún título desde el banquillo.

SU PASO COMO DT POR MÉXICO

Querétaro 2011-2012

El primer equipo que dirigió en la Liga MX fue el de los Gallos Blancos para el Apertura 2011 a partir de la Jornada 6 donde sufrió una derrota de 1-2 ante Jaguares de Chiapas. Tras 12 fechas en el banquillo de los Gallos en ese primer torneo acumuló seis triunfos, un empate y cinco derrotas finalizando en la posición número 14 con 19 puntos.

No obstante, la directiva decidió mantenerlo un torneo más. En el Clausura 2012 disputó nueve jornadas, efectuando una victoria, dos empates y seis derrotas. Finalmente, abandonó la dirección técnica del club.

Toluca 2013-2016

Cardozo regresaría al equipo que lo convirtió en ídolo del futbol mexicano pero ahora como director técnico. Para el Apertura 2013 y hasta el Clausura 2016, dirigió a Toluca sin obtener ningún título con los Escarlatas.

Durante ese periodo, Cardozo dirigió a Toluca por 101 partidos oficiales de la Liga MX donde consumó 44 victorias, 31 empates y 26 empates; ningún título.

Chiapas 2016

Para el Apertura 2016 llegó al banquillo de Jaguares participando en nueve jornadas oficiales, logrando una cifra de una victoria, un empate y siete derrotas.

Además, participó en la Copa MX consumando un triunfo y un empate.

Puebla 2017

Llegó con el club de La Franja para el Clausura 2017 participando en 12 jornadas a partir de la fecha cinco, logrando cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, dejando al equipo en la décima posición con 23 unidades.

Veracruz 2017

En ese mismo año pero en el siguiente torneo, José pasó a la dirección técnica de los Tiburones por ocho jornadas, desde la fecha 11 acumulando seis derrotas, un empate y únicamente un triunfo, dejando al equipo en la penúltima posición general.

Chivas 2018-2019

José Saturnino Cardozo llegó al banquillo del Rebaño Sagrado en el Apertura 2018, en el que sumó cinco victorias, cinco empates y siete derrotas en las 17 Jornadas transcurridas finalizando en el peldaño número 11 de la clasificación general.

Para el Clausura 2019, la directiva mantuvo a Cardozo al frente del equipo durante 12 jornadas donde sumó cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas, la más reciente ante Pumas en Ciudad Universitaria, tras la cual fue cesado.

CHIVAS, PEOR PARTICIPACIÓN EN UN MUNDIAL DE CLUBES

Luego de que los rojiblancos lograran el boleto al Mundial de Clubes bajo la dirección de Matias Almeyda, fue Cardozo quien dirigió al equipo durante la competencia en la que fueron derrotados en sus únicos dos encuentros disputados, consumando la peor participación de un club mexicano en un Mundial de Clubes.

PASO INTERNACIONAL

Además de los seis equipos que Cardozo ha dirigido en México, también ha entrenado a clubes de otros países, tales como el Olimpia en 2006 y en 2012, Liga Nueva de Italia de 2009 a 2010 y Club Sportivo Luqueño en 2013, todos ellos equipos de Paraguay.

No obstante, en esos clubes tampoco logró hacerse de un título pese a seguir sumando equipos en su curriculum.

FCM

​