Ana Estrada, Ángel Soto y Mariana R. Fomperosa

A los chicos de Little Jesus les gusta hacer magia, comer pizza (sin discriminar la hawaiana) y están viviendo sus años maravillosos haciendo música y dando conciertos en venues enormes como Vive Latino o Pal Norte , o íntimos como La Azotea de Barrio Alameda.

Antes de publicar su nuevo álbum Disco de Oro, nos dieron una entrevista y una sesión acústica con una acompañante sorpresa: Girl Ultra.

Esto fue lo que nos contaron:

Extraterrestre favorito

Santiago: Alf.

Nan (Girl Ultra): Tiva, del planeta salvaje.

Fernando: Paul, ¿se llamaba esa peli? Paul.

Vive Latino o Pal Norte

Fernando: Pal Norte.

Nan: Nunca he ido a Pal Norte. Vive Latino.

Santiago: Los dos. Eh… pues es que Pal Norte está muy chido, pero Vive Latino es de mi ciudad. Vive Latino por ser del DF, pero Pal Norte me gusta mucho.

¿Quién de ustedes es el hipster?

Santiago: Yo.

¿El chavorruco?

Santiago: Chimo.

¿El retraído?

Nan: Yo.

Santiago: Nan y Pony.

Fernando: Yo también.

¿Y el cursi?

Santiago: Nan.

Nan: Yo soy bien cursi, la neta.

¿Quién da las canciones?

Fernando: Sant.

¿Y la magia?

Santiago: Ustedes, público conocedor.

¿Quién es el que hace los memes en Tumblr?

Fernando: Yo.

Santiago: Pony inventó los memes. Vayan, chequen sus datos, ¿qué cámara es? ¿las dos? chequen sus datos, váyanse tiempo atrás, ¿quién inventó los memes en el mundo? Pony. Desde banda anterior que se llamaba Three Dudes and a mullet, había memes, él los creó. Por ahí del 2009 Pony inventó los memes. (Échale un ojo al Tumblr de la banda aquí ).

Santiago, ¿eres salvaje o ya te quedaste en el viaje? ¿por?

Era salvaje. Actualmente estoy en el viaje. Ni me di cuenta, sólo de repente como que caí en cuenta de que me había quedado en el viaje. No supe en qué momento. Yo creo que fue en el 2016.

Girl Ultra, tu canción para morir feliz

¿Mi canción para morir feliz? Eh, tendría que ser una de George Michael.

Fer, ¿tu talento oculto?

Hacer donas.

​Santiago, lo más excéntrico de tu relación con la música

Eh… no hago tantas canciones. O sea, paso mucho tiempo del año sin hacer canciones y sólo hago las que están en el disco y no me sobran ni me faltan.

Girl Ultra, si fueras comida ¿qué serías?

Sería un taco de barbacoa.

Fernando, tu concierto inolvidable

Uno que fui de Weezer hace como 15 años en el Palacio de los Deportes .

Santiago, ¿pizza hawaiana?

Sí… a veces, depende, si no la pido yo, sí como. Hay muchas circunstancias en las que llega una pizza a un lugar que tú no sabes cómo llegó ahí, y hay una hawaiana, sí le entro. Si yo tomo la decisión, nunca pediría hawaiana, pero si me encuentro en un lugar donde hay una hawaiana, no discrimino.

Girl Ultra, tu primer recuerdo asociado a la música

Mi primer recuerdo, mi papá y sus discos. Eh, le gusta mucho Pink Floyd a mi papá, es muy fan. A mí no me gusta tanto Pink Floyd, pero es mi recuerdo.

Fernando, si pudieras cambiar tu instrumento por cualquiera de los de la banda, ¿por cuál sería y por qué?

Por la batería, pues creo que es muy divertido tocarla y al mismo tiempo te ejercita. Y llevas como la base de todo.

#enlaAzotea la hacemos: *Ana Estrada *Mariana R. Fomperosa *Ángel Soto

*Alejandro Gárate *Alfredo Jiménez Callado *Ethan Murillo

*Uriel Clara *David Roseti *Viridiana Colin

*Ximena Clara

Agradecimiento especial: La Azotea de Barrio Alameda por todas las facilidades.

