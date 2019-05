Ernesto Herrera

Pareciera que por ser hija de un artista reconocido, una carrera musical puede estar asegurada, pero no es así. Una muestra es Haydée Milanés, que sigue en la construcción de un nombre.

Ella se presenta con su grupo el jueves 30 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional para seguir con la promoción de su disco Amor de luxe.

En entrevista habla de sus orígenes y su trabajo actual.

—¿Cuántos años llevas en la música?

Este año cumplo veinte años. Comencé formando parte de un grupo de músicos emblemáticos de Cuba. Fue en el año 1999 y mi carrera solista comenzó en 2002.

—En cuanto a tu evolución, ¿crees que has crecido en todos los campos?

Creo que ahora estoy en un momento de madurez musical. Ha sido un proceso de muchos años, de muchos discos, de conciertos.... de madurez personal también. Creo que la madurez artística está muy ligada a la personal. Siento que al pasar de los años he alcanzado un equilibrio de las dos, lo que no quiere decir que no siga buscando cosas.

—¿Tuviste dudas en algún momento con respecto a tu vocación musical?

Tuve mis dudas cuando grabé mi primer disco, porque era una cosa más seria. Me dio un poco de temor; algo normal en esas edades, yo tenía veintiuno, veintidós años. Pero enseguida me di cuenta que no había otra cosa que me apasionara más que la música.

—¿Cuáles son tus sensaciones de haber tenido a grandes colaboradores para esta edición de Amor de luxe?

Para mí ha sido una experiencia muy linda; siempre me ha gustado la cosa de colaborar con otros artistas. Pasan muchas cosas ahí: el trato personal, lo que te pueden aportar musicalmente. Es como cuando mezclas dos ingredientes en la cocina; es ver qué pasa espiritualmente, qué pasa musicalmente. El disco tiene un espectro bastante amplio en cuanto a generaciones y estilos. Están desde las Ibeyi hasta Omara Portuondo; además de Chico Buarque, Lila Downs y Julieta Venegas, entre otros grandes artistas.

