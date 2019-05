La brújula semanal

El cantautor colombiano Pala (Carlos Palacio) no es un desconocido para el público mexicano. Él vuelve a visitarnos este 24 de mayo en el Foro del Tejedor, donde ofrecerá adelantos de su nuevo álbum El Siglo del Loro y promete sorpresas.

En la siguiente conversación comenta del disco y el concierto.

—Música y literatura marcan tu vida.

Es una relación pasional, pero siempre he estado más cerca de la literatura que de la música. Desde pequeño en casa ha habido más libros que discos. Por eso creo yo que a diferencia de Fernando Vallejo, quien dijo que era escritor porque no se pudo dedicar a la música, yo me dediqué a la música porque no tuve la disciplina para escribir obras literarias de largo aliento, aunque ahora estoy por titularme en Filología.

—Entonces llevas veinte años dedicados a la música enteramente.

Un poco más. Me titulé como médico y luego me fui a Cuba en el 93, 94 a estudiar música y hacer canciones.

—Curiosamente una persona con la que colaboras, Jorge Drexler, también tiene esa profesión.

Sí, es muy particular. Es una relación que en primera instancia suena muy extraña, pero hay varios casos. Si algo me ha aportado la medicina es acercarme a la música con una visión más humana en las relaciones interpersonales

—¿Cuál ha sido tu relación con México; cómo va estar el show que vas a presentar?

Yo llevo muchos años viniendo a México; es la cuarta o quinta vez. Vengo a presentar una muestra de mi más reciente álbum. Con estos nuevos tiempos he estado presentando cada mes un sencillo diferente. Estamos presentando el cuarto que hago con El David Aguilar. Es un álbum donde hago un homenaje al Siglo de Oro español. Musicalizo doce de mis sonetos, con invitados particulares,. Me acompañan El David Aguilar, Jorge Drexler, Rozalén, Pedro Guerra, Santiago Cruz, bueno, cantautores que admiro. El disco se llama El Siglo del Loro, como un guiño a ese siglo, y aparecerá a fines de año.

ÁSS​​