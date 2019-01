Incierto el futuro de la Banda Municipal de Madero

Erik Vargas

Tras ocho años de permanecer juntos, la Banda Municipal de Ciudad Madero podría desaparecer, dejando a la urbe petrolera como el único municipio en la Zona Conurbada sin su agrupación tradicional.



Desde el mes de octubre, la treintena de músicos fueron sacados de la nómina municipal, porque “no estaban oficializados” y tampoco estaba justificado su pago.

Sin embargo, tampoco se incluyó su integración en un nueva forma del presupuesto, quedaron excluidos, aunque existe voluntad política del alcalde Adrián Osegura Kernión, asegura la directora del grupo cultural, Griselda Villagrán.

“Ellos están viendo de qué manera pagar, pero nunca nos había pasado algo así y hemos estado con gobiernos de todos los colores” señaló la artista.

Indicó que en varias ocasiones se han entrevistado con Oseguera, en todas con respuestas esperanzadoras para la agrupación municipal, aunque ya han pasado casi cuatro meses de gestiones constantes.

“En la primera estuvimos en una asamblea con él, y nos dijo que estábamos contemplados, nos mandó con su asistente y de ahí con sus colaboradores” dijo para MILENIO Tamaulipas la entrevistada.



De ahí pasaron con Recursos Humanos, donde asegura, pese a que fueron atendidos con un buen inicio, también comenzaron los malos entendidos que han ido alargando la negociación, mientras tanto, los músicos presentaciones en eventos oficiales a petición del mismo municipio, 17 en total desde octubre hasta enero, cuando se negaron a seguir trabajando sin pago, asegura la directora del colectivo musical tradicional.

Un recorrido burocrático

Desde ahí, la travesía de gestiones ha pasado por varios secretarios y propuestas, incluso algunos que les han hecho saber que no son prioridad “por no partírsela en la campaña”.

Llegaron a manos de ediles y diputados, y nuevamente con el alcalde en dos ocasiones más, en diciembre y enero, donde les aseguró que a finales de este mes habría una respuesta, porque se están gestionando recursos para la Banda Municipal “porque no nos contemplaron en el Presupuesto”, ajustó.



Sin embargo, el 18 de enero, no le dejaron entregarle un oficio al presidente Municipal, pese al entendimiento de una semana antes.



“Hay quién dice que no hemos entregado papeles, me parece incongruente, pero seguimos creyendo que hay disposición de alcalde por mantener la cultura” sostuvo.



Asegura que el pago que reciben es simbólico, aunque necesario para los artistas



“Nos pagan 1300 pesos por quincena a cada músico, pero dicen que es mucho, ¿puedes creer?; hay otras cosas en las que gastan mucho más, y nosotros llevamos cultura a las escuelas, a los eventos, a los ciudadanos” señala Villagrán.



“Nos quieren pagar por evento, pero no somos un grupo particular; nos ofrecieron menos de la mitad al mes y sería incongruente aceptar menos, ¡ya no se puede menos! Es más, hasta dicen que prefieren una marimba que a la Banda del Municipio” exclamó Villagrán.









