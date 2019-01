El universo onírico de Montes

Leticia Sánchez Medel

El artista oaxaqueño Amador Montes inauguró ayer en la Galería de Casa Lamm su exposición más reciente Nada se termina..., sugerente título que implica para su creador una reflexión sobre la longevidad del proceso creativo.



“Creo que siempre sucede algo más —dice el artista—. De un tiempo para acá pienso que se termina algo, pero sale otra cosa de repente. Entonces entendí que nada se termina, todo pasa; así que, cuando veo las piezas, me cuestiono si ya las he terminado por completo. Me hago muchas preguntas siempre”.



Amador Montes también es diseñador gráfico y su contacto con el arte fue natural, como los dibujos, grabados y óleos que ahora se exponen en una de las galerías más importantes de Ciudad de México.



MÁS COLOR



El color de las obras atrapa la atención de los espectadores, aunque el artista confiesa que por momentos ha tratado de implementar el color durante mucho tiempo de su vida, cuando en realidad él ama el blanco, el negro y el sepia. “Ahora intenté ver qué pasaba con los azules y con los rojos”, dice sobre este cambio en su estilo.



En sus cuadros también aparecen tipografías, algunas frases y otras tantas reflexiones. “Son parte de una constante; no veo un gráfico sin una letra, así me gusta hacer mi trabajo. Como se puede ver, es un proceso en el cual no concibo un dibujo sin alguna frase, sin alguna letra”.



UN MUNDO FANTÁSTICO



Durante la presentación de Nada se termina..., Avelina Lésper, directora de MILENIO Arte, señaló que “Amador Montes convoca la magia de los pájaros, los dibuja experimentando con su imagen, formulando con texturas, colores, mimetizando a los magos con los prodigios fantásticos que traerán consigo al ser amado”.



De acuerdo con la crítica y curadora, “las pinturas de Amador son esas leyendas, llevan tiempo en su metáfora, lo imprime con sus pigmentos, lo lleva a la narración. Sus piezas tienen la edad de los sueños. En habitaciones vacías, en sillas apiladas, en zapatos sin pasos, teteras esperando, pinta la presencia de la ausencia y advierte, ordena: ‘sin ti, no...’ y la sentencia está hecha: las obras se confabulan y regresan a describir el amor, a ese incansable deseo que los magos cumplen”.



LAS CLAVES



REFERENCIAS GRÁFICAS

Manifestaciones cargadas de ludismo y referencias gráficas se dejan entrever en la yuxtaposición de materiales plásticos.



POR EL MUNDO

Su arte se puede ver en países como Alemania, Italia, Canadá, Argentina, Corea del Sur, Francia, España, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.



MILENIO ARTE

Su obra ha enriquecido las colecciones del Grupo MILENIO: El arte del vino y La poesía vista por el arte.