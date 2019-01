José Juan de Ávila

La Cineteca Nacional arranca el próximo viernes 22 de febrero una retrospectiva con toda la filmografía de Alfonso Cuarón, apenas dos días antes de la esperada 91 entrega de los premios Oscar, en la que el mexicano y su filme Roma están nominados a diez estatuillas.

Todavía en su cartelera y con funciones agotadas con días de anticipación, Roma cerró 2018 con el récord de haber sido vista por 32 mil 436 espectadores en el recinto de Xoco desde su estreno ahí, el 22 de noviembre, para convertirse en la cinta mexicana más vista ese año. No obstante, quedó muy lejos de Isla de Perros, la animación de Wes Anderson que devino la más taquillera de la historia de la institución cultural, con 93 mil 205 boletos.

Cineteca proyectará ocho filmes: las cinco películas hollywoodenses de Cuarón y sus tres producciones "Made in Mexico", además de un corto estudiantil ,y se espera también contar con su trabajo en la televisión nacional.

Las mexicanas son: Sólo con tu pareja (1991), Y tu mamá también (2001) y Roma (2018); y las hollywoodenses: A Little Princess (La princesita, 1995), Great Expectations (Grandes esperanzas, 1998), Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (Harry Potter y el prisionero de Azkabán, 2004), Children of Men (Hijos del hombre, 2006) y Gravity (Gravedad, 2013).

No es para menos, este febrero puede convertirse en el mes más memorable para el cineasta mexicano, que desde 2002 disputa los galardones de la Academia de Hollywood, de los cuales en lo personal ha ganado dos con Gravity, en 2014: Mejor Director y Mejor Película, aunque la cinta protagonizada por Sandra Bullock se llevó siete de las diez nominaciones.

Ahora Roma, tras ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, logró diez nominaciones al Óscar, en cinco de las cuales se reconoce el trabajo personal de Cuarón: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película en Lengua no Inglesa, Mejor Guion y Mejor Fotografía.

Igual compite en Mejor Actriz, con Yalitza Aparicio, que acapara portadas y reflectores; Mejor Actriz de Reparto, con la también hermosa Marina de Tavira; Mejor Producción, con Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez; Mejor Sonido, con Skip Lievsay, Craig Henighan y José Antonio García, y Mejor Edición de Sonido, con Sergio Díaz y Skip Lievsay.

La ceremonia de la 91 entrega de los Oscar se llevará a cabo el domingo 24 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Cuarón ya ganó sendos Globos de Oro como Mejor Director y Mejor Película en Lengua no Inglesa por Roma, además de que su guion fue nominado. Y se llevó en 2014 ese galardón como cineasta por su trabajo en Gravity, además de otros premios internacionales.

El cineasta nacido en la ciudad de México en 1961 y que pasó su infancia en la colonia Roma empezó su carrera desde muy joven y ya entonces también inició su amistad con el fotógrafo Emmanuel Lubezki, quien fue su compañero en el CUEC. Su primera incursión formal en el cine fue como asistente de dirección de José Luis García Agraz en Nocaut, donde incluso se sabe que compuso el tema musical principal de esa película de 1984.

Ahora el principal foro cinematográfico del país le rinde tributo con toda su filmografía, que puede verse también como un repaso de su colaboración y retrospectiva del trabajo del fotógrafo Emmanuel Lubezki (1964), que colaboró con Cuarón en casi todas sus cintas.

El fotógrafo mexicano de hecho ganó su tercer Oscar por su trabajo en Gravity y fue nominado a otros dos por su colaboración con Cuarón en Children of Men y Little Princess. Curiosamente, en Roma Lubezki ya no figura y justo la fotografía es del mismo realizador.

Mirada retrospectiva

Con la revisión de la cinematografía de Cuarón en la Cineteca puede verse la tajante diferencia entre su cine hollywoodense, donde prevalecen la fantasía e incluso la ciencia ficción, y el mexicano, donde vía la comedia se apega a temas políticos y sociales, como la epidemia del VIH/Sida, en Sólo con tu pareja, con la bellísima Claudia Ramírez y Daniel Giménez Cacho; o la juventud clasemediera y valemadrista de Y tu mamá también (nominada a un Oscar por Mejor Guion), que catapultó internacionalmente a Gael García Bernal y Diego Luna, iniciados sexualmente por una cachonda española Maribel Verdú.

De Roma, ni hablar más sobre la sociedad mexicana de los 70, la represión estatal o la figura central de la trabajadora doméstica Cleo, homenaje del realizador a su nana Libo.

La retrospectiva incluye el trabajo de Cuarón todavía como estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Cuarteto para el fin del mundo, corto de 27 minutos en blanco y negro de 1983, que narra la historia de un joven solitario en la entonces ciudad de México.



También está previsto, aunque aún se afinan detalles con Televisa, la proyección de seis capítulos de La hora marcada, de 1989-1990, una serie que contó entonces con la participación de los mexicanos que en la década actual han acaparado los Oscares: además de Alfonso Cuarón y su colega Guillermo del Toro, el fotógrafo Emmanuel Lubezki.

La intervención del cineasta capitalino se caracterizó por relatos sobre temas como el suicidio y la manipulación, destaca Cineteca. Se incluyen los capítulos “A veces regresan”, “No estoy jugando”, “Zangamanga”, “Ángel Pérez”, “De ogros” y “No retornable”.

En ellos actuaron gente como Rafael Sánchez Navarro, Guillermo García Cantú, Mariagna Prats (sí, la ex esposa del hoy canciller Marcelo Ebrard), Héctor Ortega, José C. Rodríguez, Mariana Navarro, Carlos Cardán, Alejandro Servín, Evangelina Tapia y Salvador Sánchez.





