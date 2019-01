Alfonso Cuarón era un güerito muy latoso: Miss Lupita

Eduardo Gutiérrez Segura

En la calle de Tlaxcala, en el número 105, tres mujeres departen animadas, según se aprecia a través de unas cortinas de encaje; miss Lupita, miss Victoria y miss Gelita atienden al llamado al timbre que les hace M2; su cortesía y buenas maneras son el claro ejemplo de por qué sus ex alumnos están dispuestos a regresar a recordar sus años mozos en las aulas del Kínder Condesa.





Uno de esos pupilos fue Alfonso Cuarón, quien a los cuatro años estudió en el segundo salón después de la dirección, que hoy ejerce Guadalupe de la Peña. La educadora se siente un tanto nerviosa por contar su experiencia cuando conoció al ganador del Oscar, que un día también tocó la puerta de la institución para pedir permiso de filmar escenas de su cinta más íntima: Roma.



“Le hablé a miss Lourdes, que estuvo conmigo y en la otra época también, y se sabe todos los alumnos. Le dije: ‘Oye, qué crees, Cuarón estuvo en la escuela’, y me contestó: ‘¡Claro Lupita, fue mi alumno, un güerito latoso!’ (…) Un día llegó Alfonso, como a las 13 horas, había clases y les pedí a los alumnos que se quedaran en los salones”, recuerda miss Lupita, ya más tranquila.





De la Peña también hace eco de ese preciso momento cuando Cuarón cruzó el umbral del portón, ahora pintado de verde, y contempló el gran pasillo, que también se ve en la toma en blanco y negro brillante del largometraje: “Entró con un cariño increíble de recordar los salones, que había un arenero en la parte de atrás, la resbaladilla, el pasamanos… creo que en la película los pone.



“El uniforme que le tocó fue amarillo con azul, que lo pone, pero no se ve porque es blanco y negro. Me dijo: ‘Quisiera filmar el kínder, porque fui muy feliz, me acuerdo del paletero y las chaparritas’; porque a la hora del recreo pasaban con una caja de madera con el refresco y había dos de uva que se les daba a los que se portaban bien, no sé si le tocó (risas)”, agrega la maestra.

La petición que el cineasta hizo a miss Lupita fue: “¡Déjame recordar!”, y mientras caminaron, relata ella, él le contó a su equipo técnico que en la alberca “nadé. ¡Miren, aquí me abrí!”, y les mostró una cicatriz. Según la directora “se veía contento y ligero, cuando se iba me dijo: ‘Esta es mi alma máter’; así que esto no solo fue una locación, fue algo suyo, con sus recuerdos”.

Durante el proceso de filmación Cuarón le regaló a la escuela un letrero con el nombre e hizo varias modificaciones, pero que al momento de concluir hizo que su equipo de dirección de arte dejara todo intacto, revela miss Victoria Pantoja: “Él vino como ex alumno a recordar su infancia, fue sorprendente… pero fue uno más de nosotros, porque lo percibimos como familia.





“Hace dos años, tenemos los correos y las pláticas para el proceso de despintar el piso, todas las zonas de evacuación y rutas, porque en ese entonces no había; vinieron, despintaron, pintaron la fachada, pero en el momento en que terminó el rodaje, otra vez estuvo su equipo de arte y cambió lo que hicieron”, abunda Pantoja.

Victoria acepta que lo que vivieron con Cuarón aviva el gusto por la enseñanza y el compromiso que hicieron como educadoras: “Me siento orgullosa de laborar aquí, que personajes como él tengan ese cariño y recuerdo de su kínder, eso es lo que como maestros queremos formar, niños felices, amorosos y qué mejor, grandes como él”.





La casa en la Roma

A siete minutos, medidos con cronómetro, está la calle de Tepeji, en el número 22 una placa metálica con letras negras anuncia: “Aquí se filmó Roma”.

La dueña de la casa con fachada verde pistacho y zaguán blanco, Gloria Silvia Monreal, interrumpe su siesta para responder a los cuestionamientos de M2. “¡Estos días casi no me dejan dormir muchachos!”, asegura.

Monreal comenta que saber que el frente de su hogar ha sido visto en más de 149 países y territorios en los que tiene presencia Netflix y ser parte del fenómeno histórico de Roma la llena de gusto: “Siento que es la alegría de nosotros los mexicanos. Estoy muy emocionada. Aquí se filmaron algunas escenas en el garaje y la fachada, pero él vivió en el 21 de Tepeji, enfrente.

“Sus papás de ellos, con los míos, se saludaban como buenos vecinos, nosotros estábamos muy chamacos. Yo no jugué con él, pero tengo dos hermanos más chicos y ellos recuerdan que salían con la pelota, porque la calle siempre ha sido muy tranquila. Así fue como pasamos en aquel entonces la vida, esta casa la amamos, porque fue de mis padres”, finaliza Gloria Silvia, quien vende tazas y gorras con el logo de Roma.

CRONOLOGÍA

1961

El director, guionista, fotógrafo y productor Alfonso Cuarón Orozco nació en la Ciudad de México, el 28 de noviembre.

1965

A los cuatro años, junto a Liboria Rodríguez, su nana, caminaba siete minutos de su casa al Kínder Condesa.

1973

A los 12 años descubrió su amor por el cine con su primera cámara, con lo que abandonó su sueño de ser astronauta.

1991

Marcó su debut no solo detrás de las cámaras, sino como guionista en la aclamada cinta Solo con tu pareja.

1995

El 10 de mayo se estrenó La princesita, su primera cinta realizada en EU, a donde emigró por invitación de Sydney Pollack.

2013

Estrenó Gravedad, con la que se llevó el Oscar a Mejor Director y el filme obtuvo seis estatuillas de la Academia de Hollywood.

