Milenio Digital

De acuerdo a un estudio publicado por Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, reveló que la comida rápida tiene un incremento considerable de calorías año con año. Se realizó una comparativa que demuestra que la comida ‘chatarra’ de hoy es más dañina que la de hace unas décadas.





La investigación comparó los platillos de 10 restaurantes de comida rápida, entre 1986, 1991 y 2016.

Los investigadores descubrieron que, en promedio, el contenido calórico de los platos aumentó en 30 calorías por década, mientras que el contenido calórico de los postres subió en 62 calorías por década.

Los ingredientes del menú también tuvieron un aumento importante en el contenido de sodio: aproximadamente un aumento diario del valor de 4.6% por década para este tipo de comida.

“Dada la popularidad de la comida rápida, este estudio subraya que los cambios en nuestro medio ambiente alimentario, son en una buena parte la razón del aumento de la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con ella en las últimas décadas”, explicó Patricio Mois, Nutriólogo de Vitaclinic.

Las personas que consumen regularmente este tipo de comida se exponen a enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y además aumenta considerablemente el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares.

“A pesar de la gran cantidad de opciones que se ofrecen en los restaurantes de comida rápida, algunos de los cuales son más saludables que otros, las calorías, el tamaño de las porciones y el contenido de sodio en general han empeorado con el tiempo y siguen siendo altos”, señaló Megan McCroy, investigadora del estudio.

LACP