Y tú ¿Qué estudiante eres?

Tania Cobos

En marco del Día del Estudiante, alumnos de preparatoria se expresan sobre la importancia de la identidad del estudiante y lo que esta etapa representa para adquirir conocimientos necesarios para desempeñarse en la vida profesional y personal.

Paula López, 16 años.

Estudia el primer año de preparatoria y asegura identificarse como la alumna aplicada, le gusta sacar buenas calificaciones a la par que distribuye su tiempo para divertirse entre amigas, fuera y dentro de clases.

Para ella, ser estudiante es: "Venir al colegio a hacer lo que te piden pero hacer de tu día algo divertido. Yo después del colegio soy bailarina pero no por salir del colegio dejo de ser estudiante, es algo que seguiré siendo en vida".

Axel Cuevas, 16 años.

Estudia en el segundo semestre de preparatoria y señala tener destreza en las materias aunque muchas le aburren, se identifica como el que progresa adecuadamente pero cuando le gusta una materia afirma ser intenso.

Para él, ser estudiante: "Te construye para aprender a trabajar con los demás y nos ayuda a crecer. Al final, quien hayas sido en la escuela y el conocimiento que tengas la idea es compartirla, ser estudiante es ser un puente para que otras personas aprendan mejor. Después de clases yo soy programador, me gusta y ahora lo hago para el equipo de robótica de mi colegio".

Rubí Martínez, 17 años.

Cursa el segundo año de preparatoria y comenta que se identifica como la alumna apasionada, le interesa su futuro a la vez que es bromista y pretende progresar profesionalmente haciendo lo que le gusta, viendo el lado positivo a todo.

Para ella, ser estudiante es: "Una rebelión. Es una forma donde tú te puedes expresar aunque al sistema no le guste. Es ser la solución a los problemas que hay, somos el futuro y hay que prepararnos para los cambios positivos. Fuera de la escuela yo me preparo para mis talleres de debate, me gusta aprender de muchos temas aunque no los vea en la escuela para saber más".

Carlos Barrientos, 17 años.

Estudia en segundo de prepa y afirma ser el alumno versátil. Le gusta participar en actividades y ser creativo, apoyando en juegos, deportes y ferias del colegio.

Para él, ser estudiante: "Es un balance, unirse con la escuela y la comunidad. En una te aplicas con materias y conocimientos, mientras que en la vida es aplicar lo que has aprendido al mismo tiempo que buscar ganar habilidades. Este año participe en un concurso de robótica porque tengo habilidades en computación, más que nada para hacer animaciones".

Melissa Cornejo, 17 años.

Siendo una alumna dentro del segundo año de la preparatoria añade ser la estudiante artística, es buena en clase de inglés y aplicada en materias de literatura y arte, siendo la creatividad su mayor gusto.

Para ella, ser estudiante: "Es un papel importante, tener esta oportunidad significa el desarrollarnos en la vida, al mismo tiempo que somos nosotros mismos, es desarrollar nuestro ser de una mejor manera. A mí me gusta dibujar y soy artista digital, al mismo tiempo que escribo para algún día hacer animación, la escuela me ayuda a eso".