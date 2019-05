Estudiantes hoy = revolución tecnológica

Claudia Luévano

La generación que está por egresar de la preparatoria para iniciar sus estudios universitarios, son jóvenes que nacieron con la tecnología y por ello su estilo de educación va de la mano con esta ciencia.

Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que los centennials, generación “Z” o boomlets, quienes nacieron entre 1998 y 2000 son aquellos que sentarán las bases de los nuevos modelos de comunicación y plataformas.

Ellos pertenecen al mundo de la información inmediata; cuentan con computadora, televisión y teléfonos inteligentes. La maestra investigadora María del Rosario Varela, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), menciona que es muy importante para las investigadoras e investigadores estar conscientes de los cambios que tiene la población que viene de preparatoria e ingresa a universidad, para poder definir las estrategias de enseñanza y aprendizaje.

"Desde hace tiempo los maestros nos estamos enfrentando a una situación, que es el uso de las tecnologías en el aprendizaje, damos por hecho que la tecnología se va a usar de manera responsable por las y los estudiantes y lo dejamos pasar y seguimos con los procedimientos de enseñanza tradicionales, pero no siempre es así".

Dijo, que actualmente los muchachos han cambiado sus hábitos de estudio, ya que cada vez están más que relacionados con la tecnología. "La verdad es que en el internet está todo, lo bueno y lo malo, hay mucha distracción que puede alejar a los muchachos de la disciplina que aun requiere el estudio, con tecnología y todo, los jóvenes tienen que dedicar un tiempo a sentarse a leer".

Recuerda que generaciones anteriores tenían que ir a la biblioteca y revisar libros. "Esto aun se utiliza pero por un público más selecto. Los muchachos ahora encuentran todo en Internet, en ese sentido se ve la necesidad de incorporar una materia sobre cómo usar las tecnologías".

Explica que los pequeños alrededor de cuatro o cinco años están sobre estimulados, y eso nos les permite fijar un interés en algo, entonces van de una cosa a otra y a otra y la inestabilidad es el sello de estos pequeños. "Me parece que los que vienen de preparatoria no varía mucho, los chicos no se ven sin su celular. No podemos decir que es malo porque yo lo he utilizado como herramienta de aprendizaje, y es que los muchachos están acostumbrados a hacer consultas rápidas. Regularmente les digo en clase que busquen en su celular algún aspecto que se está trabajando y con ello se genera mucha participación".

Finalmente la maestra Rosario Varela comenta " ¿En qué se parecen las generaciones de hace 20 años a la de ahora? Nos parecemos en que queremos ser alguien. Creo que tenemos en común el ser entusiastas ante la vida, en alguna medida creo vivimos tiempos más amables porque había más seguridad de salir a la calle y por eso hoy los muchachos su refugio esta en el internet, nosotros crecimos sin redes. Los estudiantes de antes y de ahora, no queremos quedarnos en la ignorancia, queremos salir adelante, algunos quieren seguir estudiando. El consejo de estudiante va cambiando, en los 60 estaban involucrados en los hechos sociales y políticos, muy participativos. Hoy creo que son participativos pero con diferentes medios, ellos se mueven en las redes sociales, arman denuncias en otro sentido".

Asociación Mexicana de Internet -Uno de cada dos usuarios de Internet tiene 24 años de edad o menos. -México alcanza un 71% de penetración entre la población de personas de 6 años en adelante, con 79.1 millones de usuarios conectados.



