Cinco noticias falsas que han circulado tras el temblor

Ciudad de México

Las redes sociales han sido un gran pilar de ayuda luego del terremoto del pasado 19 de septiembre que dejó cientos de personas muertas y damnificados en estados como la Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Así como la gente se ha volcado a Facebook, Twitter y WhatsApp para pedir ayuda en las zonas de desastre, también ha utilizado estas plataformas para difundir información que no es real y que lo único que ocasiona es miedo entre la sociedad.

TE RECOMENDAMOS: 'Frida Sofía'... 24 horas de buscar una niña que no existió

Por eso, recopilamos cinco noticias que se han podido confirmar que son falsas.

Se espera un megaterremoto en México, según investigadores de la ONU

La noticia decía que “el jefe del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad de Harvard, Clin Roberts, alertó a los gobiernos de México y Estados Unidos a prepararse sobre la llegada de un mega terremoto que afectaría a ambos países en las siguientes 48 horas”, sin embargo en la página del departamento de sismología de la institución no hay registro de que trabaje o haya trabajado en algún momento el investigador citado.

Por si fuera poco, la ONU emitió un comunicado para advertir que los sismos no se pueden predecir y que, por ende, la noticia que circulaba era y seguirá siendo falsa.

¡Atención! NADIE puede predecir un terremoto.

La alerta que la ONU predijo otro fuerte temblor en México es FALSA.

¡No la propagues! pic.twitter.com/ZxOXtfXRsu — ONU Noticias México (@CINUmexico) September 20, 2017

El segundo piso del Periférico está a punto de caerse

Horas después de temblor magnitud 7.1, comenzó a circular en redes una fotografía que mostraba el daño que había sufrido una de las uniones del segundo piso y aseguraba “que se estaba cayendo”.

La cuenta oficial de Twitter del departamento de Obras de la Ciudad de México confirmó que la información era falsa, pues no había daños estructurales y podía seguir operando.

La información sobre rampa de Periférico hacia Rómulo O´ Farril es falsa; sin daño estructural y en condiciones de operar @GobCDMX@SPCCDMX — Obras CDMX (@SOBSECDMX) September 20, 2017

Una chica de la UNAM está perdida y no recuerda quién es

Según una publicación de Facebook, una chica “que se encuentra en la estación de tren de once no sabe quién es ni cómo llegó ahí” era estudiante de la UNAM, pues se comparaba la imagen de ella llena de polvo con la foto de su credencial de estudiante.

Sin embargo, fue falso. La chica es parte de la agencia mexicana de modelos Güerx. MILENIO se puso en contacto con la fundadora de dicha agencia para preguntar sobre el estado de la modelo y confirmó que la chica de la foto no es la misma y que la chica de la foto en la credencial de la UNAM se encuentra bien.

Por si fuera poco, en ninguno de los estados afectados por el temblor hay estaciones de trenes. La imagen de la chica podría corresponder a una de las personas afectadas por el choque de trenes que sucedió en Argentina en 2012, pues el tren de la estación Once fue uno de los afectados.

TE RECOMENDAMOS: Manual para no compartir (ni creer) noticias falsas



Aún quedan niños bajo los escombros de la Escuela Rebsamen

Ayer por la noche, cuando se informó que ya no quedaba ningún menor de edad bajo los escombros de la Escuela Rebsamen, comenzó a circular un audio en el que una mujer pedía que se compartiera la información de que aún quedaban cinco niños bajo los escombros y que el gobierno, a sabiendas, mandaría maquinaria para hacer la remoción de escombros.

MILENIO pidió que la chica que grabó el audio mandara una foto de ella en el lugar para verificar que se encontraba en el lugar y que diera el nombre de su fuente, sin embargo dijo que el audio se había mandado porque “le picó sin querer”.

El gobierno ha asegurado en múltiples ocasiones que hasta que no se asegure que ya no hay personas atrapadas entre los escombros, sea con vida o no, no se mandará equipo de limpieza de escombros.

No se detendrán las labores de rescate, la prioridad es salvar a las personas señaló @ManceraMiguelMXpic.twitter.com/Dg2xTmF7H2 — ProtecciónCivil CDMX (@SPCCDMX) September 22, 2017





Esta historia cobra importancia luego del caso de “Frida Sofía”, una niña que supuestamente se encontraba bajo los escombros y con quien habían mantenido contacto en varias ocasiones; días después, personal de la Marina aseguró que nunca existió tal sobreviviente, pues ya no había niños bajo los escombros.

Un perro rescatista murió

Un medio de Yucatán publicó que el perro rescatista Ariel había muerto bajo los escombros luego de haber salvado a 13 personas. La imagen que utilizaron corresponde a un perro rescatista de Estados Unidos y advierten que “es sólo ilustrativa, no corresponde al perro real” y que no hay podido confirmar la información.

Aunque la unidad canina cuenta con varios perros de raza pastor alemán, ninguno se llama Ariel y no se ha dado a conocer la muerte de ningún perro, salvo heridas en sus patas debido a los escombros.

Te recordamos que antes de compartir cualquier información, es necesario que verifiques es verdad, ya sea en diferentes medios de comunicación y cuentas oficiales.





mrf