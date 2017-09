'Frida Sofía'... más de 24 horas de buscar a niña que no existió

Ciudad de México

Más de un día duró la angustiante espera por el rescate de una niña de entre los escombros del colegio Enrique Rebsamen, donde hubo un derrumbe tras el terremoto de magnitud 7.1 del 19 de septiembre.

Se dijo que se llamaba Frida Sofía, que tenía unos 12 años, que estaba debajo de una mesa, que había movido una mano, que se había comunicado con una maestra. Sin embargo, la historia acabó cuando el responsable de los trabajos de rescate en la escuela dijo que ya no hay niños atrapados.

El día después del sismo, alrededor de las 9:00 de la mañana, rescatistas dijeron que detectaron con un escáner de personas que una niña estaba viva bajo los escombros. Empezaron los trabajos de rescate, así como la espera de miles de personas por ver salir de entre las ruinas a "Frida".

Brigadistas y mandos de la Marina hablaron de ella, incluso dijeron que podían ser hasta cinco niños atrapados.

"Escuchamos llorar a una niña aproximadamente hace 40 minutos, ese fue todo el dato que tenemos de esa señal que ella nos confirmó", aseguró, alrededor de las 19:30 horas de ayer, Israel Velázquez Gutiérrez, capitán primero ingeniero en computación e informática.

Velázquez Gutiérrez afirmó que el escáner "dio una señal de cinco cuerpos aproximadamente con vida todavía y detectamos dos cuerpos inertes". El escáner detecta frecuencias de latidos de corazón, respiración y calor, según explicó.





Durante la noche y hasta la madrugada del jueves 21, Laura, mamá de una alumna del colegio, contestó cinco llamadas en su celular. En todas le preguntaron si su hija estaba a salvo. La respuesta fue siembre la misma "sí".

Personal de la Marina, de la Secretaría de Educación Pública y del colegio Enrique Rebsamen contactaron a cada Frida y a cada Sofía inscritas en la escuela. Buscaban "Fridas" y "Sofías" porque, decían, así se llamaba la niña atrapada. Hablaron por teléfono a cada familia porque no había padres esperando a que rescataran a su hija.

"Le pregunté a mi hija si ubicaba a alguien con ese nombre y me dijo que no, que no recordaba a nadie con ese nombre. Sólo recuerda que en el grupo A, hay dos grupos y mi hija va en el otro grupo, habían entrado dos niñas nuevas. Recordaba que una se llama Brisa y de la otra no recordaba el nombre. Pensé que tal vez esa otra niña intentan rescatar", dijo Laura en entrevista.

A las 14:00 horas de hoy, Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de la Marina y responsable de las labores de búsqueda en la escuela, dijo que ya no había niños entre los escombros.

"Hemos hecho un conteo y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo en sus casas", aseguró.