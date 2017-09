Manual para no compartir (ni creer) noticias falsas

Ciudad de México

Que la ONU predijo un mega terremoto, que el segundo piso tiene daños que podrían ocasionar su derrumbe en cualquier momento o que una enorme grieta se abrió en el campo de Puebla son solo algunas de las noticias falsas que han inundado las redes sociales luego del temblor que sucedió este martes 19 de septiembre.

Este tipo de información o de mensajes sólo causan pánico entre la gente, por eso te decimos qué debes hacer antes de compartir una foto o un mensaje para que no distribuyas información falsa y te mantengas informado puntual y verazmente.

TE RECOMENDAMOS: Ya no hay niños atrapados en colegio Rebsamen, Marina

1. Verifica la fuente

Este es uno de los puntos más importantes. Si mientras estabas en la calle escuchaste un rumor de que un edificio se derrumbó o una de tus tías te mandó un mensaje diciendo que te preparas porque vio “en el face” que habrá otro terremoto, primero pregunta ¿quién te lo dijo? ¿dónde lo viste? o ¿tú estuviste ahí?. Si te responden, lo mandaron por el ‘whats’, lo vi en el ‘face’ o lo escuché en el metro, duda de la información. Lo que nos lleva al siguiente punto.

Fractura geológica en Chihuatzingo y Huejotzingo de Puebla, México, donde la tierra se abrió literalmente. pic.twitter.com/Kpgm4b3EDz — Gonzalo E. Cáceres (@GonzaloECaceres) September 20, 2017

[La tierra no se abrió, sino que se desgajó una serie de barrancas]

2. Confirma la información

Si escuchaste que se cayó un edificio y estás cerca de la zona, ve a verificar (con precaución) que en efecto haya sucedido o si no estás cerca, pregunta a alguien que lo esté. Si no puedes confirmarla, no la compartas.

En cambio , si fue una información vista en redes sociales, abre el navegador de tu teléfono y busca al respecto en sitios confiables como páginas oficiales del gobierno, organizaciones o medios de comunicación.

Ante la información falsa que circula en las redes sociales, les compartimos los pasos a seguir para identificar información errónea pic.twitter.com/s9RIYxJf2b — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 21, 2017

3. Duda de lo que te digan

Uno de los mensajes que circularon en redes sociales luego del temblor del martes fue que la ONU había declarado que se esperaba un megaterremoto. El mensaje venía con el logo de la organización y lo hacía parecer oficial, pero era falso. Se aprovecharon del renombre de la ONU para alarmar a la población. Incluso la misma organización tuvo que aclarar que no era verdad.

¡Atención! NADIE puede predecir un terremoto.

La alerta que la ONU predijo otro fuerte temblor en México es FALSA.

¡No la propagues! pic.twitter.com/ZxOXtfXRsu — ONU Noticias México (@CINUmexico) September 20, 2017

Por eso revisa cuentas oficiales y consulta los sitios de los medios que tradicionalmente revisas pero también obtén información de aquellos de los que no consumes tradicionalmente para que contrastes la información y formes tu criterio.

La información sobre rampa de Periférico hacia Rómulo O´ Farril es falsa; sin daño estructural y en condiciones de operar @GobCDMX@SPCCDMX — Obras CDMX (@SOBSECDMX) September 20, 2017

4. No compartas información hasta haber confirmado

Si ya verificaste que es verídica la información, confirmada por una fuente oficial o un medio de comunicación creíble, entonces puedes compartirla.

¡Atención! El único canal de la app #Zello atendido por el #C5 es: Alerta C5 CDMX, utilízalo sólo para reportar emergencias. pic.twitter.com/YIvQHTpY0r — C5 CDMX (@C5_CDMX) September 21, 2017

5. Actualiza si hay cambios en la información

Este punto es de suma importancia en el caso de que compartas información sobre gente desaparecida, derrumbes o material necesario.

Las redes sociales están inundadas de imágenes de personas que, hasta el momento, siguen desaparecidas pero muchas más ya fueron encontradas y otras más, incluso, nunca estuvieron perdidas.

Antes de compartir información, verifica que sea reciente y pregunta si ya fue encontrado o lo siguen buscando.

[MILENIO pudo confirmar con alguien cercano a la chica de la credencial que se encuentra bien y no es la misma que la joven de la foto.]

En cuanto a los materiales necesarios en las zonas de desastre es muy importante seguir a las cuentas oficiales, pues veces hay sobre abasto de víveres que ya no son necesarios como comida preparada que es fácil de que se descomponga.

Te recomendamos seguir cuentas que actualizan constantemente lo que se necesita como Locatel, Protección Civil de la Ciudad de México o Nacional , el Gobierno de la Ciudad de México, Obras de la Ciudad de México, el Centro de Comando de la Ciudad de México





mrf