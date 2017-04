¿Sin ganas de ir al gimnasio? así puedes motivarte

Ciudad de México

Ya estamos en abril, cuarto mes del año y esas ganas con las que iniciaste tus planes de hacer ejercicio en este 2017 pueden comenzar a debilitarse e incluso desaparecer.

Afortunadamente estás en un buen momento para recargar pilas y afrontar lo que resta del año con una motivación extra que te permita levantarte de la cama, y seguir asistiendo al gimnasio o cumplir con tus rutinas de ejercicio.

TE RECOMENDAMOS: Retoma tus propósitos de Año Nuevo con estos 4 pasos

Para reforzar esas ganas de mantenerte activo aquí te vamos a presentar algunos puntos con los cuales puedes mantener esas ganas de estar en movimiento y decirle no al sedentarismo.

1. Rompe esas estrictas reglas

Olvídate de la idea de que si no haces ejercicio por la mañana ya no podrás hacerlo durante el día. O que si no inicias tu rutina un lunes ya no podrás hacerlo durante la semana.

Puedes salir a caminar o dar un paseo con tu mascota sin importar el día o la hora y te darás cuenta de que se siente bien estar en movimiento.

2. Agrega una amigable competencia

Dile a tu amiga, hermana o prima que te ayude a no aflojar en tus objetivos y rétala a ver quién hace más series de abdominales, saltos o rutinas de brazo y pierna.

Aunque no seas una persona muy competitiva, siempre ayuda el tener a alguien al lado. Los especialistas señalan que puede ser útil un poco de competencia o simplemente, tomarlo como una tarea conjunta.

Es un esfuerzo de equipo, pero el rendimiento depende de quién deja de fumar primero o quién llega antes a cierto número de series.

3.No lo hagas sólo para verte bien

Los expertos señalan que el no hacer del cómo te ves frente al espejo la motivación principal para hacer ejercicio, te mantienes más tiempo realizándolo.

Y es que recomienda que en lugar de centrarse en objetivos grandes y más difíciles de alcanzar, como el marcar rápidamente el six-pack del abdomen, intentes fijarte objetivos pequeños que te ayudarán a celebrar victorias pequeñas pero constantes

Podrías ponerte como objetivos perder el cinco por ciento del peso de tu cuerpo o correr dos kilómetros sin parar.

4. Usa las redes sociales en tu favor

Las redes sociales pueden ser abrumadoras, pero también te pueden ayudar a cumplir tus objetivos de ejercitarte.

La sana competencia social y apoyo en plataformas de redes sociales motiva a la gente a salir y entrenar más, según un informe del 2015 de la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pennsylvania.

Puedes postear en tu cuenta de Twitter o perfil Facebook cómo ha sido tu evolución en el gimnasio y tus amigos podrían ayudarte a continuar motivado.

5. Apuesta por el ejercicio y ganarás el doble

Si pese a estos consejos tu motivación para ejercitarte está disminuyendo, apuesta contigo mismo… económicamente

Hay aplicaciones como PACT y Diet Bet que permiten a los usuarios establecer una meta, y si no la cumplen, se realizará un cargo a su tarjeta con la suma acordada.

Un estudio en la revista médica JAMA encontró que las personas que hacen dieta con un incentivo financiero son más propensos a comer bien, hacer ejercicio y perder peso.





mrf