La boda real de Meghan y Harry en vivo: MINUTO A MINUTO

Ciudad de México

Semanas de expectación llegan a su fin. Hoy, Meghan Markle y el príncipe Harry se casan ante los ojos de decenas de invitados y el mundo entero que seguirá los detalles del evento del año para la realeza.

En MILENIO te llevaremos todos los detalles en vivo y minuto a minuto:

TE RECOMENDAMOS: El ABC de Meghan y Harry para la boda real





12:10 Londres | 6:10 CdMx: Harry retira el velo de Meghan. Es la primera vez que vemos su rostro descubierto hoy.





12:05 Londres | 6:05 CdMx: Los novios ya están juntos.





12:03 Londres | 6:03 CdMx: El príncipe Carlos lleva a Meghan al altar.





12:01 Londres | 6:01 CdMx: Confirmado: el vestido de Meghan Markle fue diseñado por Clare Waight Keller, directora creativa de Givenchy.

12:00 Londres | 6:00 CdMx: ¡Qué puntualidad! Meghan llega a la capilla de St. George.





11:45 Londres | 5:45 CdMx: Es la hora de la nostalgia.





11:36 Londres | 5:36 CdMx: Mucho se especuló sobre si Harry se rasuraría o no; ya tenemos la respuesta.

Alguien NO se rasuró 😂😂😂



La boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry: MINUTO A MINUTO https://t.co/n6rke6tTXr#RoyalWeddingpic.twitter.com/aXSglOGqxq — Milenio.com (@Milenio) 19 de mayo de 2018





11:35 Londres | 5:34 CdMx: Ahora tenemos las primeras imágenes del príncipe Harry, que camina hacia la capilla de St. George acompañado de su hermano William.

Prince Harry and his best man The Duke of Cambridge arrive at St George's Chapel #RoyalWeddingpic.twitter.com/h5pV33hCIK — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018





11:27 Londres | 5:27 Londres: Así lucen las cercanías del castillo de Windsor, repletas de gente.





11:21 Londres | 5:21 CdMx: En un auto clásico y acompañada por su madre, Meghan se dirige al castilllo de Windsor.









11:20 Londres | 5:20 CdMx: Tenemos la primera imagen de Meghan con el vestido de novia









10:15 Londres | 4:15 CdMx: Si se desvelaron con nosotros, pueden ver el streaming de la boda AQUÍ.





9:35 Londres | 3:35 CdMx: Así luce la entrada ataviada de flores de la capilla de St. George.





9:30 Londres | 3:30 CdMx: Los invitados a la ceremonia en la iglesia de St. George empiezan a ocupar sus puestos. Llegan hasta la Torre Redonda (Round Tower) del castillo y caminan hasta la puerta sur de la iglesia.



8:11 Londres | 2:11 CdMX: La reina Isabel II concedió el título de duque de Sussex al príncipe Harry. A partir de hoy, Meghan será conocida como "su alteza real duquesa de Sussex".









8:08 Londres | 2:08 CdMx: Así luce el castillo de Windsor a unas horas de la ceremonia.

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily@KensingtonRoyal@ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 de mayo de 2018





8:00 Londres | 2:00 CdMx: Unos 2 mil 640 miembros del público empiezan a entrar al castillo de Windsor.





LO QUE QUERRÁS SABER ANTES DE COMENZAR

Ésta es la Capilla de St. George, lugar en el que se casarán Meghan y Harry





Una semana antes de la ceremonia, la reina Isabel II dio su consentimiento formal









MRF|ASS