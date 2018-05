Cómo ver la boda real en vivo si es que te quieres desvelar

Cada vez falta menos para la boda real de Harry y Meghan que se llevará a cabo este sábado 19 de mayo. Si planeas desvelarte para ver la ceremonia completa — los primeros invitados llegarán cerca de las 3:00 horas y los primeros miembros reales cerca de las 5:20 am, pues recuerda que la ceremonia tendrá lugar cerca del medio día tiempo de Londres— tendrás muchas opciones para verla en vivo.

Por eso, te decimos en dónde puedes encontrar transmisiones para que puedas ver desde tu cama la boda del año.

- BBC News

El canal oficial del Reino Unido tendrá una cobertura en vivo a través de su sitio oficial.

- PBS NewsHour

El canal de YouTube de la televisora estadunidense también tendrá un streaming.

- CBS News

También transmitirá a través de YouTube.

Twitter Live

La plataforma de microblogging tendrá un espacio en vivo exclusivo para la boda real.

This week in LIVE, the #RoyalWedding is streaming on Twitter!



💒 Royal Wedding | Saturday May 19 at 6am BST / 1am ET



See what else is happening. 👇 pic.twitter.com/mlUsKQB1Wa