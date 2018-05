¿Quién diseñó el vestido de novia de Meghan Markle?

El secreto que mejor tenía la familia real fue revelado esta mañana. El vestido de novia de Meghan Markle fue creado por la diseñadora británica Clare Waight Keller, directora artística de la casa de alta costura francesa Givenchy.

El atuendo color blanco, es de un corte sencillo pero muy elegante, el vestido que ensalza la figura de la novia, de 36 años, tiene mangas y escote de barco, larga cola y velo.

