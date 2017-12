Google Pixel 2 fue más popular que iPhone X en Navidad

Madrid

Los teléfonos de Google, el Pixel 2 y Pixel 2 XL, se convirtieron en los dispositivos móviles que más activaciones de nuevos usuarios registraron en Estados Unidos durante este fin de semana de Navidad, superando a los tres modelos de iPhone lanzados este año, según datos de la compañía de estadística del mercado móvil Localytics.



Con unos respectivos porcentajes de 38.61 por ciento y 31.41 por ciento, Pixel 2 y Pixel 2 XL registraron más nuevos usuarios que ningún otro dispositivo móvil en Estados Unidos, de acuerdo con estos datos. Los dos terminales buques insignia de Google superaron en este índice a iPhone X (28.72 por ciento), iPhone 8 (17.70 por ciento) y iPhone 8 Plus (13.98 por ciento), los más recientes lanzamientos de Apple, que cierran las cinco primeras posiciones. Les siguen en la lista tres modelos de la tableta iPad y los smartphones de Samsung Galaxy Note8 y S8.

En un comunicado, Localytics explicó que estas cifras se refieren a los dispositivos que comenzaron a funcionar y usar aplicaciones a lo largo del fin de semana navideño. A pesar del buen dato de la segunda generación de Pixel en estas fechas, la compañía estadística ha matizado que el número de terminales iPhone es todavía mayor, ya que existe un importante número de usuarios de modelos anteriores.



Localytics destacó que el modelo Pixel 2 XL pasó de un 12 por ciento registrado durante Acción de Gracias -el pasado 23 de noviembre- al 31 por ciento durante Navidad. Este incremento en las ventas de la segunda generación de Pixel podría deberse a las promociones ofrecidas por varias operadoras y proveedores, o al hecho de que sus potentes características han despertado el interés de los usuarios de Android, de igual manera que el efecto que ha tenido el iPhone X entre los fans de Apple.



A pesar del tercer puesto de iPhone X, Localytics indicó que Apple "debería sentirse bien" por su temporada de ventas navideñas, y recordó que muchos analistas creen que 2017 "es el mejor año de la historia de la compañía". De acuerdo con este estudio, la firma californiana superó el volumen total de activaciones de 2016, pero no ha logrado igualar las cifras de nuevos usuarios alcanzadas por iPhone 6S y 6S Plus en 2015.



Por su parte, la empresa de análisis comentó que los dispositivos Samsung no han rendido como se esperaba tras sus resultados de Acción de Gracias. En el caso de Galaxy Note8, sólo se incrementaron en un 9.5 por ciento sus nuevos usuarios durante el fin de semana de Navidad, cuando había hecho lo propio en Acción de Gracias en un 44 por ciento.





