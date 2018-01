Ésta es la polémica foto que H&M tuvo que retirar

H&M anunció que retirará una foto publicitaria que le valió numerosas acusaciones de racismo en las redes sociales y pidió disculpas.

La polémica foto muestra a un niño negro con una sudadera en la que puede leerse "Coolest monkey in the jungle" (El mono más genial de la selva).

"¿Quién tuvo la idea en @hm de poner a este niño negro con una sudadera que reza 'El mono más genial de la selva'?", se indignó la modelo Stephanie Yeboah el domingo en Twitter. "Estoy asqueada...", agregó.

Whose idea was it at @hm to have this little sweet black boy wear a jumper that says ‘coolest monkey in the jungle’?



I mean. What. pic.twitter.com/6AJfMdQS4L