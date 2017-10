Lo otro que presentó Google: una mini bocina y una cámara

Además de por fin dar a conocer su nuevo Pixel 2 y Pixel 2 XL, Google presentó varios dispositivos que podrás usar no sólo para comunicarte, sino para hacerte más fácil el día a día fuera o dentro de tu casa.

Un par de bocinas inteligentes que, además de dar información del clima, son perfectas para escuchar música, un par de audífonos inteligentes y una cámara mini para tomar fotos en cualquier momento son algunas de las novedades.

Google Home mini y Max

La Google Home Mini es una versión pequeña de la Google Home y estará disponible en tres colores: gis, carbón y coral. Su tamaño es de aproximadamente cuatro pulgadas de diámetro y una pulgada y media de altura. Su precio es de 49 dólares y, por el momento, no estará disponible en México.

Es sensible al tacto y está forrada con una tela creada por Google exclusivamente para la bocina. Cuenta con cuatro luces indicadoras en la parte superior y para cargarla utiliza una entrada de Micro USB.

Para llamar a la bocina solamente es necesario decir “Hey Google” sin importar que se esté reproduciendo música o algún tipo de audio.

Por otro lado, la Google Home Max es una bocina mucho más completa (y cara). Su precio inicial es de 399 dólares y buscará competir con las bocinas de Sonos, Bose y la HomePod de Apple. Estará disponible en dos colores, blanco y negro.

La bocina tendrá soporte Bluetooth, una entrada auxiliar de 3.5 mm y un puerto USB-C pensado para conectar un adaptador Ethernet en caso de necesitar red alámbrica.

Dependiendo la sala o cuarto donde esté ubicada, la bocina se ajustará a las condiciones para generar el mejor sonido posible, pues está equipada con 4 woofers que priorizar el bajo.

Una novedad con todas las Google Home es que ahora con el asistente se podrá dejar un mensaje grabado el cual se reproducirá en todas las bocinas que tenga el usuario en su casa.

Pixel Chromebook

Las nuevas Pixelbook son una combinación entre laptops/tablets y es la nueva apuesta de Google luego de descontinuar las Chromebook.

Tiene un display de 12.3 pulgadas con resolución de 2400 x 1600 con una pantalla Touchscreen LCD, una cámara de 720p, un teclado con iluminación, cuatro micrófonos y dos altavoces, una batería con duración de 10 horas, dos puertos USB-C con la opción de carga rápida, Bluetooth 4.2 y entrada para audífonos. Pesa sólo un kilo y mide 10 mm de ancho, lo que la hace una de las computadoras más ligeras del mercado.

Su almacenamiento empieza en 128 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM y, dependiendo de la versión, se puede escoger un procesador Intel CoreTM i5 o i7.



Las computadoras tendrán soporte para aplicaciones Android y Chrome, contarán con un botón para el Asistente de Google. Con tan sólo 15 minutos de carga las laptops podrán ser usadas por hasta dos horas.

Además de las Pixelbook, Google presentó su pluma inteligente Pixelbook Pen la cual funciona con baterías AAAA que funcionan hasta por un año. Estas plumas tienen diferentes puntos de presión y ángulos que logran una precisión excelente, además incluyen un botón para el Asistente de Google que funcionará cada vez que el usuario seleccione o subraye algo con la pluma.

La Pixelbook estará disponible en tres versiones: una de 999 dólares, otra de 1199 y la de 1649. No se sabe si llegarán a México.

Google Pixel Buds

Luego de que Google decidiera seguirle la corriente a Apple y olvidarse de la entrada de 3.5 mm, no podía dejar a los usuarios de Pixel sin audífonos, por lo que presentó su primer diseño inalámbrico.

Los Google Pixel Buds garantizan una gran calidad de audio y, a diferencia de los AirPods de Apple, estos tienen un cable que los une entre sí para evitar que se pierdan.

Vienen con un estuche que funciona como cargadro y una sola carga asegura cinco horas de funcionamiento seguido.

Una de las novedades es que permite activar la asistente de Google para que haga una traducción instantánea de más de 40 idiomas.

Los audífonos costarán 159 dólares y llegarán en noviembre a las tiendas. No hay una fecha para su llegada a México.

Google Clips

Uno de los objetivos de Google es facilitar las tareas diarias, por eso presentó una cámara mini que capturará los mejores momentos gracias a que está integrada con inteligencia artificial que le permitirá detectar en qué momento disparar para capturar una imagen.

Clips está pensada, principalmente para papás o dueños de mascotas que quieren tomar imágenes de sus seres queridos.

El pequeño cuadro tiene integrado un clip en la parte trasera para que pueda sujetarse a casi cualquier cosa.

Las fotos que capture, se guardarán en el teléfono y en Google Photos para que puedas crear álbums personalizados.

Tendrá un precio de 249 dólares y llegará a tiendas en los próximos meses.

Daydream VR

El visor de realidad virtual de Google tuvo cambios muy pequeños que le permiten mejorar la experiencia y hacerlo más cómodo, pues además de tener nuevos materiales, está integrado con mejores lentes. Tendrá un precio de 99 dólares y llegará a EU el 19 de octubre.

