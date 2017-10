Así son los nuevos teléfonos de Google, el Pixel 2 y Pixel 2 XL

Google presentó el Pixel 2, su segunda generación de smartphones que pretende competir con teléfonos como el iPhone 8 de Apple y el Samsung Galaxy S8.

El Pixel 2 tiene una pantalla de 5 pulgadas, igual que su antecesor, mientras que el Pixel 2 XL cambia de 5.5 a 6 pulgadas de display de alta resolución. Una de las mejoras es la integración de un polarizador en la pantalla, lo cual permitirá que puedas verla claramente aún cuando estés usando lentes obscuros.

Los teléfonos usarán un procesador Snapdragon 835, incluirán 4 GB de RAM y tendrán dos versiones: la de 64 GB y la de 128 GB. Ambos tienen un altavoz en la parte frontal. El Pixel 2 tendrá una resolución de 1080p y el Pixel 2 XL tendrá una resolución de 2880 x 1440 pixeles.

Ambos teléfonos cuentan la función Active Edge, que se activa al apretar ambos lados del teléfono para lanzar el Asistente de Google. De esta manera le puedes pedir que tome fotografías o preguntarle una dirección, además funcionará como silenciador de llamadas.

El teléfono incluirá el Always-On Display para mostrar todo el tiempo las notificaciones y la hora. Además, los Pixel 2 aprovecharan los micrófonos para escuchar la música que se está reproduciendo en cualquier parte y así mostrar en la pantalla la canción que se está escuchando.

Una de las características que más llamó la atención fue que, al igual que el iPhone, el Pixel 2 se deshizó de la entrada de 3.5 mm para los audífonos.

La mejor cámara en un celular

Desde el lanzamiento del primer Pixel, Google se ha enorgullecido de tener la mejor cámara que un celular puede tener y este año no es la excepción.

La cámara de ambos teléfonos, pues un portavoz de la empresa aseguró que ambos teléfonos tienen las mismas funciones, contarán con un lente más grande y serán de 12.2 MP. Incluye un sensor de pixel dual que le permite dividir cada pixel en dos para mejorar la calidad de las fotografías.

De este modo, pueden crear fotografías tipo retrato sin la necesidad de dos lentes, como lo hace Apple, pues así es capaz de combinar diferentes planos y formar así una imagen con profundidad. El modo retrato también funciona en la cámara frontal y con objetos pequeños.

Los usuarios del Pixel 2 podrán guardar, sin limite de capacidad, todas sus fotografías y videos con su calidad original en Google Photos, eso significa que no tendrán que pagar por más espacio en la nube.

Una cámara inteligente

Además de permitirte tomar fotografías de alta calidad, gracias al software de inteligencia artificial con el que está equipada, la cámara tendrá soporte para contenido de realidad aumentada.

Pero no sólo podrás ver construcciones digitales en un plano real, sino que podrás usar stickers o animaciones digitales en tus videos llamadas "AR Stickers". Para sacarle provecho, Google anunció una colaboración con Netflix y la serie Stranger Things para crear una colección de stickers inspirados en la serie e incluir en tus videos al Demagorgon o Eleven al mismo tiempo para que interactúen entre sí.

Además de la realidad aumentada, los usuarios del nuevo Pixel, tendrán acceso a Google Lens, una función que le permite a la cámara compartir información con la asistente para que puedas agregar eventos a tu calendario con tan sólo tomar una foto de un póster o conocer de quién es esa pintura que tanto te gustó.

