Google Pixel 2: sigue en vivo el MINUTO A MINUTO de la presentación

Esta mañana, en un evento en el Centro de Jazz de San Francisco, Google presentará sus más recientes novedades, entre ellas el nuevo Pixel 2 y Pixel 2 XL, los sucesores de su primer teléfono inteligente.

Además de teléfonos, se espera que la compañía de Mountain View presente una versión mini de su bocina inteligente Google Home, así como una nueva versión de su computadora personal Google Chromebook Pixel.

Como siempre, estaremos llevándote todo lo que se anuncie minuto a minuto del evento de Google que puedes seguir también aquí.

12:20 HORAS ¡Detalles de la cámara! Tiene una resolución de 12 MP con estabilizador óptico. Una de las novedades es que el teléfono de Google también incluye un modo de retrato, con la diferencia de que no necesita dos cámaras, pues lo hace con la ayuda de la inteligencia artificial.

¿Cómo lo hace? La cámara incluye un sensor dual de pixeles para que pueda combinar diferentes planos y formar así una imagen con profundidad. El modo retrato también funciona en la cámara frontal y con objetos pequeños.

En cuanto a video, también tiene estabilizador de imagen para evitar tomas temblorosas. Una nueva función que incluye son las fotos que se mueven, muy parecida a Live Photos de Apple.

Los usuarios de Pixel 2 tendrán acceso ilimitado a Google Photos para guardar todas sus fotos en la nube.

12:08 Aparna Chennapragada sube al escenario para explicar Google Lens, una función en la cámara del nuevo Pixel 2 que, a través de deep learning e inteligencia artificial, te permitirá agendar eventos que veas en un poster en la calle o saber quién es el artista de alguna pintura.

También soportará realidad aumentada para que funcione en diferentes aplicaciones, como una de decoración, Lego o juegos de video. Sin embargo, una de las funciones más llamativas son las “AR stickers”, emoticones animados que puedes agregar a tus videos.

Aparna anunció una colaboración con Netflix y Stranger Things para crear una colección de stickers inspirados en la serie e incluir en tus videos al Demagorgon o Eleven al mismo tiempo para que interactúen entre sí.

11:56 HORAS Por fin podemos conocer el Pixel 2 y el Pixel 2 XL. El primero tiene una pantalla de 5 pulgadas mientras que el XL es de 6 pulgadas.

Su lector de huella, asegura Google, es el mejor del mercado y las bocinas que tiene integradas dan una gran calidad de audio. Éste teléfono se deshizo de la entrada 3.5mm para los audífonos, por lo que incluye un adaptador.

Estará disponible en tres colores: just black, kinda blue y clearly white.

El Pixel 2 XL tiene una pantalla pOLED de alta resolución e incluye un polarizador para que puedas ver la pantalla claramente aún cuando tengas lentes obscuros.

Lo mejor es que ambos modelos de Pixel incluyen las mismas funciones, lo único que los hace diferentes es el tamaño. Estas son algunas de sus características:

Always On Display: puedes ver la hora, el clima o notificaciones sin tener que presionar algún botón.

Now Playing: podrás saber el nombre de la canción que estás escuchando de inmediato, igual, sin tener que presionar ningún botón.

Active Edge: los bordes del teléfono son sensibles a la presión para que al “apretarlo” se active el asistente o la cámara, aún cuando tenga una funda.

Incluirá Android Oreo y las actualizaciones se harán automáticamente.

El Pixel 2 tiene un precio inicial de 649 dólares y el Pixel 2 XL de 849. Es países como Australia, Canadá, Alemania, India, Reino Unido y Estados Unidos ya se puede preordenar. En unas semanas llegará a Singapur y España. Todavía no hay planes para que llegue a México.

11:50 HORAS Matt Vokoun presentó Google Pixelbook, la computadora más ligera que Google ha hecho, pues sólo pesa 1 kilo y tiene un grosor de 10 mm. Su diseño le permite convertirse en una tableta.

Tiene una pantalla touch de LCD de 12.3 pulgadas y una resolución de 235 ppi. Procesadores Core i5 y i7 y hasta 16 GB de memoria RAM. 512 GB de memoria y 10 horas de batería.

Es la primera computadora de Google que incluye su asistente para que puedas controlar tu Google Home, fijar recordatorios o pedirle que reproduzca un video o canción. Para esto, tiene su propio botón.

También presentó el Pixelbook Pen, un stylus para usar la computadora y el cual incluye un botón para activar la asistente y decirte todo lo que necesites saber, desde el perfil de Instagram de un artista hasta ayudarte a investigar nuevos términos.

Tiene tres configuraciones para que escojas lo que mejor te conviene. Comenzará con un precio de 999 dólares y el Pixelbook Pen costará 99 dólares.

Llegará a las tiendas el 1 de octubre. Estará disponible sólo en EU, Canadá y Reino Unido.

11:40 HORAS Rashi presentó Home Max, una bocina 20 veces más poderosa que Google Home con woofers de 4.5 pulgadas , Smart Sound que adapta el audio a la habitación en la que está y Voice Match para obedecer sólo tus órdenes.

Max es compatible con YouTube Music, Spotify y Google Play Music además de Chromecast.

Tendrá un precio de 399 dólares y estará disponible en Diciembre. No llegará a México.

11:35 HORAS Rashi vuelve al escenario para presentar una nueva función de Google Home que permitirá más interacción con los niños, quienes podrán pedirle que haga trivias o les cuente un cuento infantil.



11:30 HORAS Yoky Matsuoka, de Nest, sube al escenario para anunciar una colaboración para integrar más dispositivos a tu casa y volverla inteligente, como un portero, cámaras de vigilancia o sistemas de seguridad para tu casa que funcionan sólo con pedirle a través de Google Home.

11:27 HORAS Rishi vuelve al escenario para explicar cómo Google ha trabajado en productos para ayudar a mejorar tus rutinas, como la bocina que te puede ayudar a encontrar tu teléfono con tan sólo decir “hey Google, dónde está mi teléfono”. Sea Android o iPhone.

11:22 HORAS Isabelle Olson, diseñadora en jefe de los productos Home, presentó el Google Home Mini. Una versión pequeña de la bocina inteligente.

“Hace Google Home más accesibla a más personas y en más lugares”. La bocina está hecha con tela creada por Google, pues tenía que ser resistente y duradera pero a la vez ligera y estética.

Debajo de la tela, hay unos pequeños LED’s que te indican si la bocina está prendida o pensando y es sensible al tacto.

Es capaz de reproducir audio en 360° de alta calidad. Se puede conectar a Chromecast y estará disponible en tres colores: coral, carbón y gris, para el cual se necesitaron más de 100 pruebas antes de llegar al color correcto.

Costará 49 dólares y estará disponible a partir del 19 de octubre. No estará disponible en México por el momento

11:18 HORAS Rishi Chandra, director de productos de la línea Home, sube al escenario para explicar cómo la línea de productos para la casa, como Google Home o Chromecast han mejorado con tecnologías como Voice Match para reconocer tu voz.

11:15 HORAS “La satisfacción entre los usuarios de Pixel es la mayor que cualquier producto que ha tenido Google. Además, tiene la mejor puntuación en cuanto a la calidad de la cámara”, dijo Rick Osterloh, vicepresente de Hardware de Google.

11:06 HORAS "Hemos estado trabajando en software y hardware para hacer cosas que ayuden a solucionar más problemas cada vez", dijo Pichai. Puso como ejemplo una conversación entre dos niños que usaban Google Translate para comunicarse. Pichai asegura que aún falta mucho por mejorar.

11:00 HORAS Sundar Pichai, CEO de Google, sube al escenario para dar un mensaje a todos aquellos que han sido víctimas de los eventos de los últimos días, como el tiroteo en Las Vegas y los afectados por el huracán 'María' en Puerto Rico. Continua hablando sobre los avances que ha tenido Google en cuanto a inteligencia artificial y la importancia que ha tenido en mejorar aplicaciones como Google Maps y Google Translate.

