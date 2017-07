¿Qué significa cuando tu gato te lame y te muerde?

Ciudad de México

Te acomodas en tu sofá para ver una película y tu gato se acerca, se sube al respaldo y comienza a lamer tu cabello. Todo va bien hasta que comienza a mordisquearlo ligeramente, pero después de un rato sube su intensidad y te lastima. Si tienes un gato, seguro te ha pasado más de una vez. ¿Quieres saber por qué lo hace?

No, tu gato no está loco, lo que busca es jugar contigo. Lamer y mordisquear es una forma de decirte que está aburrido y es momento de divertirse. Así que, por más flojera que tengas, haz una pausa y ponle atención a tu gatito, después de jugar unos minutos ambos estarán listos para una actividad más relajante.

Si no te gusta que tu gato juegue con tu cabello, cuando comience a hacerlo, retírate sin hablarle ni tocarlo, así entenderá que no quieres que lo haga. Si estás en la cama y no quieres levantarte, puedes arroparte la cabeza o ponerte una almohada encima. Esto funcionará siempre y cuando no lo interprete como el inicio de un juego.

Por último, otra opción es que le ofrezcas un juguete para que haga lo que quiera con él. De esa manera, cuando vea el juguete sabrá que es hora de divertirse y estará alejado de tu cabello.

