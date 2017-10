Los 10 disfraces más buscados para Halloween 2017

Ciudad de México

Si no quieres lucir como cientos de personas este Halloween, será mejor que eches un ojo a la lista que te hemos preparado con los disfraces más buscados en Google este 2017.

Si morías de ganas por disfrazarte del payaso Eso, la Mujer Maravilla, una bruja o un unicornio, será mejor que pienses en algo más. O que busques alternativas para que, aunque portes uno de estos disfraces, luzcas totalmente diferente a los demás.

Te dejamos la lista presentada por Google, además de mencionarte otros disfraces con los que deberías tener cuidado, según Pinterest. Si no se te ocurre una opción distinta, no te preocupes; al final de la nota encontrarás algunas sugerencias.





10. Dinosaurio

Aunque es un disfraz cuya búsqueda va a la baja, es muy probable que encuentres a un dinosaurio en tu fiesta de Halloween este año. La popularidad del disfraz creció desde 2015, tras el estreno de Jurassic World.









9. Zombie

La búsqueda de este atuendo también va a la baja, pero tras el estreno de la octava temporada de Game of Thrones, el furor por este disfraz seguramente crecerá.





8. Pirata

Es un disfraz típico para esta temporada. Si piensas usarlo, deberías pensar en un pirata distinto a Jack Sparrow o el Capitán Garfio.





7. Ratón

El disfraz de ratón es recurrente entre niños y mascotas, pero algunas chicas seguramente encuentran su inspiración en Mean Girls.





6. Bruja

El disfraz de bruja ha sido menos buscado que el año pasado, pero aún así se cuela entre los 10 más populares.





5. Conejo

Nadie porta el disfraz de conejo como Regina George.





4. Unicornio

El furor que Starbucks generó con el Unicorn Frappuccinoen abril de este año aún tiene secuelas en octubre. Esta criatura fantástica será una de las que más veras en tus fiestas de Halloween.





3. Payaso

Luego del estreno de la nueva versión de Eso, el 14 de septiembre pasado, el disfraz de Pennywise será uno de los más recurrentes esta Halloween.





2. Harley Quinn

Sin duda este disfraz dominó Halloween el año pasado, gracias a la interpretación que Margot Robbie hizo del personaje en Suicide Squad, estrenada en agosto de 2016. Sin embargo, el furor por Harley no ha cesado.





1. Mujer Maravilla

El personaje interpretado por Gal Gadot se lleva las palmas este año como el disfraz más buscado en Google. Si no puedes resistirte a lucir como la Princesa Diana, recuerda que no necesariamente debes usar su traje de combate: puedes optar por alguno de los múltiples looks que el personaje luce en la nueva película de DC.





>>Atuendos con los que deberías tener cuidado, según Pinterest

La red social presentó también una lista de los disfraces más populares en su plataforma. Además de los señalados arriba, destacan:

Sirena: Al igual que ocurrió con el Unicorn Frappuccino, Starbucks lanzó este año el Mermaid Frappuccino , del que se enamoraron sus clientes.





Al igual que ocurrió con el Unicorn Frappuccino, Starbucks lanzó este año el , del que se enamoraron sus clientes. Hippie: Puede parecerte extraño que este disfraz esté entre los más populares, pero Pinterest registró un crecimiento de 130 por ciento para esta búsqueda en las últimas semanas.





Puede parecerte extraño que este disfraz esté entre los más populares, pero Pinterest registró un crecimiento de 130 por ciento para esta búsqueda en las últimas semanas. Guardianes de la Bahía: A menos que tengas la figura de The Rock y Zac Efron, protagonistas de la película lanzada este año, será mejor que busques otra alternativa.





A menos que tengas la figura de The Rock y Zac Efron, protagonistas de la película lanzada este año, será mejor que busques otra alternativa. Jon Snow y Daenerys Targaryen, de Game of Thrones: Fueron los personajes más populares de la séptima temporada de la serie de HBO, por lo que no sería una sorpresa si te encuentras con amigos vestidos como la épica pareja.





Fueron los personajes más populares de la séptima temporada de la serie de HBO, por lo que no sería una sorpresa si te encuentras con amigos vestidos como la épica pareja. Jirafa:





La Bella y la Bestia: El furor por la película de Disney tuvo su máximo apogeo en marzo, cuando se estrenó en cines. Sin embargo, es probable que veas Bellas y Bestias en tus celebraciones.





El furor por la película de Disney tuvo su máximo apogeo en marzo, cuando se estrenó en cines. Sin embargo, es probable que veas Bellas y Bestias en tus celebraciones. Personajes de Stranger Things: Al igual que en 2016, cuando se lanzó la primera temporada, muchos quieren verse como Eleven o el Demogorgon este año, sobre todo porque la segunda temporada se estrenará el viernes 27 de octubre.









>>Si prefieres una opción distinta, pero que todo el mundo reconozca de inmediato, éstas son algunas alternativas:

Skeleton: aparece hasta el sitio número 22 de los disfraces más buscandos en Google.





Gatúbela: se ubica en la posición 41.





Personajes del Mago de Oz: llegan hasta el sitio 52.





Beetlejuice: se posiciona en el escaño 57.





Princesa Jasmín: ocupa el lugar número 64.





Donald Trump: figura en el sitio número 71.





Personajes de Vaselina: aparecen en el lugar 85.





Princesa Leia: aparece en el sitio 90.





Pokémon: el disfraz de las criaturas de bolsillo ni siquiera figura en la lista de Google este año, así que podrías disfrazarte de tu pokémon favorito.





Da clic aquí si quieres consultar la lista de los disfraces más populares en Google; ésta se actualiza según la tendencia de búsquedas.



