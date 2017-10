Tres estadunidenses ganan Nobel de Medicina 2017

Estocolmo

El Premio Nobel de Medicina fue atribuido este lunes a tres investigadores estadunidenses —Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young— por sus trabajos sobre el reloj biológico, que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos del sueño.

Los genetistas fueron recompensados por "sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que regulan el ritmo circadiano", anunció la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

El término científico de ritmo circadiano designa una de las funciones vitales primordiales en los seres vivos multicelulares: regula el sueño, los comportamientos alimenticios, la presión arterial y la temperatura corporal.

A partir de la observación de moscas, Jeffrey C. Hall y Michael Rosbash —que ejercen juntos en la Universidad Brandeis de Boston— y Michael W. Young, de la Universidad Rockefeller de Nueva York, aislaron en 1984 un gen que controla este ritmo biológico.

Hall y Rosbah demostraron luego que ese gen, si funciona correctamente, codifica una proteína que se acumula en las células durante la noche, y se degrada durante el día. En 1994, Young identificó un segundo gen del reloj biológico esencial para la regulación del ritmo circadiano.

El reloj biológico funciona siguiendo los mismos principios en células de otros organismos multicelulares, incluido el humano. En las células se producen determinadas reacciones bioquímicas una detrás de otra, formando una especie de ciclo que en principio siempre dura lo mismo. Cada paso ocurre según una determinada "hora interna".

El bienestar de los seres humanos se ve afectado cuando hay un desequilibrio entre el ambiente que los rodea y su reloj biológico. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se viaja atravesando varios husos horarios y se experimenta jet lag, o cuando se trabaja en turno nocturno.

Un desajuste crónico entre el estilo de vida y el ritmo biológico interior podría aumentar el riesgo de padecer enfermedades.



Hay indicios de que un desajuste crónico entre el estilo de vida y el ritmo biológico interior podría aumentar el riesgo de padecer varias enfermedades, apuntó el Comité Nobel.

En 2016, el Nobel había sido para el japonés Yoshinori Ohsumi por sus investigaciones sobre la autofagia, cruciales para entender cómo se renuevan las células y la respuesta del cuerpo al hambre y las infecciones.

El Premio Nobel tiene este año una dotación económica de 9 millones de coronas suecas —equivalente a 1.1 millones de dólares o 20 millones de pesos. El Nobel de Medicina 2017 es el primero de esta edición. Le seguirán esta semana los de Física y Química, de Literatura y de la Paz y, la semana próxima el de Economía.

Perfiles

Michael Rosbash, de 73 años, nació en Missouri y obtuvo su doctorado en 1970 en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Cambridge (Estados Unidos). Se declaró "conmocionado" por el anuncio de que había ganado el Nobel, al ser contactado telefónicamente por la agencia sueca.

"Me senté con mi mujer, en pijama, no había pensado en ello", dijo. Los Nobel, "son lo máximo (...) Me hubiera gustado que mi madre estuviera viva" añadió.

Jeffrey C. Hall, de 72 años, nació en Nueva York e hizo parte de su carrera en la Universidad de Maine, en 2002. Hoy está jubilado.

Michael W. Young, de 68, es originario de Miami, y enseña desde 1978 en la Universidad Rockefeller.





* Con información de AFP y DPA.

