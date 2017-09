'Cavernaria' la derecha chilena antiaborto: Vargas Llosa

Santiago

El escritor peruano Mario Vargas Llosa criticó a la derecha “cavernaria”, que se muestra contraria a la despenalización del aborto, durante un encuentro privado con empresarios celebrado el 27 de septiembre en la capital chilena, informó hoy la prensa local.

“Cuando una señora es violada, está obligada a tener el niño porque hay una derecha completamente cavernaria que no admite el aborto”, comentó el Premio Nobel en el foro “El estallido del populismo”, organizado por la compañía financiera Picton y el diario El Mercurio.

“Eso es una estupidez, una barbaridad, y hay que decírselo claramente a esa derecha: que esa derecha no es liberal, esa derecha no entiende lo que son los derechos humanos”, sostuvo Vargas Llosa, quien disertó en este foro junto con el candidato presidencial de la agrupación Chile Vamos, el ex mandatario Sebastián Piñera.

El derechista Piñera, quien fue presidente de Chile entre 2010 y 2014 y ahora figura a la cabeza de las encuestas para los comicios del próximo 19 de noviembre, es contrario a la ley del aborto aprobada durante el actual Gobierno de Michelle Bachelet.

El político conservador ha anunciado que si llega al poder, reformará la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, inviabilidad del feto o peligro para la vida de la madre.

Respecto a la opinión del Premio Nobel sobre el aborto, Piñera replicó que “la esencia de la libertad es respetar las opiniones distintas, es la diversidad. Yo respeto el pensamiento de Mario Vargas Llosa, lo comparto en parte, pero no ciento por ciento”.

Al analizar el auge del populismo en el mundo, Vargas Llosa afirmó que “en todos los casos, las consecuencias son siempre catastróficas para los países que se dejan seducir por esos cantos de sirena del populismo”, y puso como ejemplo lo ocurrido en 2016 en Estados Unidos y el Reino Unido, reportó El Mercurio.

