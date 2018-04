Uber sube tarifas en Jalisco

Guadalajara

A partir de este mes, el servicio de transporte privado Uber costará más en Jalisco. Este lunes la plataforma anuncia un aumento a sus tarifas, mismo que llega para proteger las ganancias de sus socios a la par de dar cumplimiento a la aportación del 1.5 por ciento de cada viaje al estado, que le permita seguir operando bajo regulación.

Así, la tarifa mínima en Guadalajara aumentó de 25 pesos a 30; mientras que en Puerto Vallarta pasa de 35 a 41 pesos. En ambos municipios suben también las tarifas de distancia, tiempo y cuota variable de reservación.

Además los usuarios verán reflejado en sus comprobantes de pago el 1.5 por ciento de la contribución estatal.

El director de Comunicación de Uber México, Carlos Olivos, dijo que "hemos escuchado a los socios conductores y entendemos que los costos fijos de operación han incrementado, por eso tomamos la decisión de ajustar la tarifa de manera que se mantenga un balance justo entre lo que paga un usuario por el servicio y lo que gana un socio conductor por el mismo”.

Seguridad, calidad y acceso

El número de socios conductores de Uber no se incrementará en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en Puerto Vallarta hasta que la plataforma garantice mayor calidad, seguridad y acceso en el servicio de transporte. Actualmente, hay 33 mil conductores que otorgan servicio en Jalisco, entidad que se resalta porque Guadalajara se ubica en décimo sitio a nivel mundial con mayor uso de esta aplicación.

Aunque existe conocimiento de que el servicio se puede implementar en otros municipios de esta entidad, la compañía quiere priorizar el tener respuesta a las áreas de oportunidades y así modificar la percepción que los usuarios tienen respecto al servicio que se otorga actualmente.

El director de Comunicación de Uber México expresó en entrevista para MILENIO JALISCO que “yo no puedo expandir mi servicio si no doy la confianza de que todos mis viajes son lo más seguros posibles, y por eso vamos a estar haciendo ciertos anuncios en cuanto a seguridad durante las próximas semanas”.

Uber ya está generando alianzas con instituciones privadas de seguridad y cercanía con procuradurías y fiscalías de la entidad. Ahora, por ejemplo, todos los viajes realizados están asegurados.

Además, en materia de seguridad se han implementado nuevas funciones en la aplicación. Desde agosto pasado, los socios conductores pueden compartir su viaje a cinco personas en momentos en los que ellos se sienten inseguros. En Jalisco ya se han presentado diversos ataques en contra de conductores de esta plataforma. El pasado 8 de febrero de 2018 murió un conductor al ser atacado a balazos.

Uno de los generadores de inseguridad, de acuerdo con conductores, es que se permita el pago en efectivo y por eso no había control de las personas que creaban un perfil en Uber. Ahora, además de pasar por un filtro de correo electrónico y número teléfono de celular, se debe aprobar una revisión a través del perfil de Facebook en la que se verifican siete distintas variables.

Respecto a la calidad, durante esta semana se dio a conocer el servicio de Uber VIP “este nuevo sistema que le estamos dando una nueva vista a los mejores usuarios y mejores socios conductores para que puedan estar conectados el uno con el otro. Esto significa mucho más viajes para socios conductores y una mejor experiencia de calidad a los usuarios”, explicó Olivos.

Se quiere incentivar el hecho de que los usuarios y conductores vuelvan a calificar el servicio o usuario de cada viaje realizado con el objetivo de que Uber conozca el desempeño. Desde hace dos meses, a los usuarios se le pide que expliquen las razones de por qué otorgar cierta calificación.

Las observaciones servirán para que la plataforma brinde información a los conductores y usuarios. Por su parte, los usuarios se han quejado de que ahora los conductores ya no abren las puertas, no ofrecen dulces o agua natural, tampoco preguntan sobre el aire o la música. Carlos Olivos encuadra cuáles son los puntos que se deben ofrecer y cuáles son servicios extras que mejoran el servicio, pero no son obligatorios.

“Lo que los usuarios deben de tener muy presente es que el coche esté en buenas condiciones, esté limpio. Que el conductor pueda preguntar cuál es la ruta o el navegador que puede usar, la música que quiere usar, etcétera (…) cualquier otro extra como dulces, agua, cargadores, son elementos extra pero no son obligatorios”, apuntó.

Hasta el momento no se tienen identificadas las ciudades jaliscienses en las que se podría arrancar una tercera etapa del servicio de Uber.

Por su parte, el área de comunicación de la empresa señaló que “aclaramos que desde Uber seguimos ofreciendo oportunidades de autoempleo en Jalisco a las personas interesadas en darse de alta en la aplicación como socios conductores. Asimismo, confirmamos que hoy las prioridades de Uber son seguridad, calidad y acceso, y en los próximos días llevaremos a cabo acciones relacionadas con estos temas.”



