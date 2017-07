ONG lamenta judicialización de elecciones 2018

Monterrey

Al argumentar que las elecciones de 2018 se judicializarán debido al conflicto de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, y sólo quienes cuenten con mayores recursos para contratar a los mejores abogados podrán acceder a los cargos públicos, Redes Quinto Poder condenó las acciones de las autoridades que impiden la igualdad de condiciones en la contienda.

La organización no gubernamental alegó que por no resolver a tiempo sus diferencias en la Ley Electoral, ahora los ciudadanos que busquen candidatearse no tendrán las mismas oportunidades al no contar con los mismos recursos ni estructuras para pelear las elecciones en los tribunales.

"El Legislativo y el Ejecutivo no resolvieron en tiempo las diferencias sobre el contenido y la Ley no se publicó de acuerdo a los plazos constitucionales, por lo que se estaría encaminando a la judicialización del proceso y la elección del 2018.

"La Ley Electoral no garantiza que las y los mejores lleguen a los cargos de elección, lo que debería por lo menos es permitir que las y los ciudadanos que decidan postularse a un cargo de elección popular puedan hacerlo en igualdad de circunstancias, es decir que tengan piso parejo", indicó.

Lo anterior debido a que la Ley no se publicó antes del inicio del año electoral, es decir el sábado 8 de julio, debido a que el Tribunal Superior de Justicia falló a favor del Ejecutivo para suspender su obligación para difundirla en el Periódico Oficial en dicha fecha.

Por tal motivo, para el proceso electoral de 2018 aplicarán las reglas de 2015; sin embargo, los cambios a nivel federal en legislación electoral llevarán a una judicialización de las elecciones, consideró la ONG.

"En lugar de comunicar a los ciudadanos de Nuevo León los pros y contras, tanto el Ejecutivo como el Legislativo decidieron enfrascarse en una guerra de descalificaciones y declaraciones mediáticas, sin que hubiera un interés para que las y los ciudadanos conocieran a fondo esta trascendente reforma.

"En un proceso que se antoja judicializado y sin piso parejo la ciudadanía sale perdiendo, pues quien disponga del mejor equipo de abogados y mayores recursos económicos será quien tenga mayor probabilidad de avanzar y ser postulado", dijo.

Finalmente exhortaron a ambos poderes a anteponer el beneficio de los ciudadanos a los intereses políticos, ya que criticó que las acciones de las autoridades evidencien su interés partidista que se adelanta a los tiempos electorales.