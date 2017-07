Publicamos Ley Electoral para impugnar: gobernador

Monterrey

Al alegar que nunca dijo que no publicaría la Ley Electoral, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón aseguró que el acto realizado la mañana de este martes en el Periódico Oficial es para seguir impugnando el caso.

En entrevista posterior a asignar contratos para la regeneración de 3 mil 600 escuelas, el mandatario estatal sostuvo que ya concluyó el análisis que hicieron a las reformas y ahora cuentan con los elementos para saber qué es lo que van a impugnar.



"Yo nunca dije que no la íbamos a publicar, yo dije que la íbamos a publicar en el tiempo en que nosotros la revisemos y vamos a armar toda una estrategia que el secretario General de Gobierno les dirá.

"Nosotros no podemos negarnos a publicar en base a lo que la Ley establece, yo dije que tenía 20 días todavía, bueno pues ya hemos revisado y hemos enviado la publicación para combatirla, no podemos combatir una Ley que no está publicada y también es una estrategia del propio Gobierno desde el punto de vista legal", explicó.

Adelantó que la siguiente instancia es recurrir ante la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y buscar la denuncia penal en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado.



"Vamos a ir a la Sala Regional, luego iremos a la denuncia penal también, porque nadie puede extralimitarse en sus funciones en este país, entonces vamos a proceder en los temas.

"Vamos contra el Tribunal Electoral del Estado y que yo creo no debe extralimitarse, tienen sus funciones muy específicas, por el hecho de haberse metido en donde nadie lo llama, finalmente esto es un proceso legislativo-ejecutivo, no estamos en un proceso electoral", refirió.

Cabe resaltar que fue la mañana de este martes cuando el Estado publicó en el Periódico Oficial las reformas a la Ley Electoral.

FSAD