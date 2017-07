Arremete gobernador ahora contra el Trife

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón arremetió ahora en contra del Tribunal Federal Electoral (Trife) por opinar sobre la Ley Estatal Electoral antes de tener la impugnación del caso.

Lo anterior luego de que la magistrada presidenta, Claudia Valle, revelara a MILENIO Monterrey que el Tribunal Superior de Justicia, dependencia en la que el Estado emitió una controversia, no es una autoridad electoral para atender el caso.

Ante tal situación, el mandatario estatal aseguró que las autoridades electorales a nivel nacional están siendo muy cuestionadas y ya no tienen la confianza de los ciudadanos.

Alegó que "la opinión" de la magistrada, dada a conocer en este medio de comunicación, deja entrever el apoyo del Trife a los partidos políticos.

"Los órganos electorales del país están muy cuestionados, tan es el hecho que porque van a anular la elección de Coahuila nada más la de gobernador y no la de los alcaldes y la de los diputados. Hay una desconfianza absoluta de los ciudadanos mexicanos respecto a los órganos electorales, que ya debe haber un límite en ese sentido.

"Imagínate, ella ni siquiera ha recibido la denuncia y ya está opinando, cuando debiera de no dar opiniones y evidentemente aquí estamos viendo la defensa absoluta otra vez a los partidos políticos, ella debe de externar su opinión de manera oficial, no de manera oficiosa y hoy está sacando su hígado o riñón priista o panista, eso a mí me huele mal, no debió haber hecho esos comentarios", dijo el gobernador.

Rodríguez Calderón calificó como inédita e inaudita la intervención de la magistrada presidenta desde antes de que le llegue la denuncia a su dependencia.

"Es inédito, es inaudito, es inexplicable que refleja su interés de pensar que la elección del año que entra va a estar en manos de alguien que tiene ella una preferencia, yo como gobernador si yo fuera juez yo me callaría la boca, esperaría a que lleguen las cosas y en el marco de mis facultades como juez, determinar lo que la ley dice, no mis suposiciones", refirió.

Pese a ello, Jaime Rodríguez adelantó que la siguiente instancia es la Sala Regional Monterrey del Trife para seguir con la impugnación de las reformas a la Ley Electoral.