Jueces tendrán la última palabra: CEE

Monterrey

Los jueces serán los que tendrán la última palabra en cuanto a la controversia sobre la Ley Electoral del Estado, entre el Gobierno de Nuevo León y el Congreso local, aseguró Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE).

En entrevista para Telediario Nocturno con el arquitecto Héctor Benavides, Garza Castillo dijo que precisamente lo que se está dirimiendo es si al ser publicada la Ley Electoral por el Ejecutivo ésta ya entró en vigor.

“(Precisamente eso es) lo que se está dirimiendo en los tribunales, es que se publicó por parte el Ejecutivo dentro del plazo de la veda electoral, como un Tribunal Estatal Electoral dijo que justamente esa ley que se publicó entra en vigor desde el 29 de junio ya que se aprobó, por eso, esperemos lo que digan los jueces”.

Agregó que esperarán a que un tribunal resuelva la disyuntiva ya que no está en manos de la Comisión Estatal Electoral sino de la jurisdicción electoral federal y de la Suprema Corte de Justicia.

“Tendríamos que esperar a que un tribunal, a mi juicio, resuelva sobre esta disyuntiva, la posición del presidente de la Comisión Estatal Electoral es conocida, yo me he ido sobre el 105 constitucional, se había advertido esta situación, lo que dice el presidente de la CEE no es que sea irrelevante, pero no es tema que esté en manos de él ahorita ni del consejo general, si no está en tema de la jurisdicción electoral federal y de la Suprema Corte de Justicia o incluso del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hay diferentes vías de acción jurisdiccional que se están movilizando por parte de los actores políticos”.

Enfatizó que es poco relevante lo que puede decir el presidente de la CEE porque a él le va a tocar aplicar lo que al final del día se resuelva por los tribunales.

***

“Atentan contra Constitución Federal”

El Gobierno de Nuevo León alegó que los transitorios de las reformas a la Ley Electoral del Estado son inconstitucionales debido a que atentan contra diversos artículos de la Constitución Federal.

Se dijo que tras revisar la publicación, se apreció que el transitorio de la Ley Electoral hace mención a la entrada en vigor desde el día de su aprobación. Mientras tanto, el artículo 78 de la Constitución Política de Nuevo León hace referencia a que toda ley obliga desde el día de su publicación, si no es que la misma ley disponga otra cosa.

Javier Náñez Pro, secretario Técnico de la Secretaría General de Gobierno, dijo que por eso publicaron la ley, para impugnar.

“Es inconstitucional ese artículo transitorio”, aseguró.

Explicó que el artículo 105 de la Constitución Federal demanda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria que: las leyes electorales federales y locales deberán publicarse y promulgarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.

(Orlando Maldonado/Monterrey)