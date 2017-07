Reforma a Ley Electoral aplicaría hasta 2021

Monterrey

Pese a que la Reforma Electoral ya fue publicada ayer lunes en el Periódico Oficial del Estado, el Gobierno de Nuevo León advirtió que para los comicios de 2018 aplicarían las reglas de la Ley Electoral actual.

El secretario General de Gobierno, Manuel González, dijo que la reforma aplicará hasta 2021 debido a que su publicación no se realizó 90 días antes del inicio del año electoral, por lo que no podrá entrar en vigor.

"La Ley que estará rigiendo los destinos del proceso electoral de 2018 es la vigente, y la Ley que fue publicada el día de hoy entrará en vigor en el 2021 porque fue publicada después de los 90 días antes del inicio del proceso electoral. La trampa del transitorio que mueve eso, el transitorio no estaba en vigor tampoco el sábado, a parte de la Ley que no entró en vigor porque no se publicó antes de los 90 días.

"Entrará en vigor en el 2021 y tenemos que combatirla y tenemos que ir con todo los recursos posibles para que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre, para que los ciudadanos independientes tengan opción de participar en las elecciones, para que retiremos las diputaciones plurinominales de lista de los partidos, que no tiene ningún mérito, ni porqué existir en la ciudadanía.



Adicionalmente, adelantó que presentarán un juicio electoral ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a su vez una controversia constitucional ante la Suprema Corte para llevar a juicio la reforma.

"El día de hoy estaremos presentando ante la Sala Regional Electoral el juicio electoral en contra de las acciones que llevó a cabo el Tribunal Electoral del Estado y por otra parte estaremos presentando las acciones de controversia correspondientes en el Tribunal Superior", indicó.