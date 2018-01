En Jalisco cinco niñas y niños han sido recibidos en familias de acogida

Guadalajara

Apegados al beneficio de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en Jalisco un total de cinco menores de edad han sido recibidos en una familia de acogida durante los últimos seis meses, con resultados hasta ahora exitosos, informó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

En conferencia de prensa, donde se anunció el comienzo de la campaña para difundir esta figura jurídica, la titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco, Balbina Villa Martínez detalló que durante 2017 tres familias recibieron a los menores de edad: una de ellas a dos hermanas de 15 y 12 años de edad; otra a dos bebitas de meses, sin parentesco entre sí, y una más un niño de once años.

La familia de acogida, resaltó, es aquella donde se otorgan cuidados familiares temporales a los menores de edad, separados de su familia de origen, brindando cuidado, protección, crianza positiva y un ambiente para el sano desarrollo de la persona recibida. Explicó que esta convivencia es limitada hasta que se pueda asegurar una opción permanente para que puedan reintegrarse a su familia de origen, extensa o adoptiva.

La procuradora precisó que no hay un plazo fijo para que el menor de edad viva con su familia de acogida, pero que la finalidad de esta figura es sustituir a los albergues infantiles en tanto se reintegra a su familia de manera definitiva. La figura jurídica no está pensada como paso previo para adoptar, y aunque tampoco es excluyente de esta posibilidad, no es el objetivo, insistió Villa Martínez.

Por su parte, la directora de Tutela, Mariana Belmont señaló que durante 2017 se recibieron diez solicitudes de familias interesadas en albergar a un menor de edad bajo esta figura, de las cuales tres fueron aceptadas, tres más se encuentran en proceso, dos desistieron por motivos personales, y dos fueron rechazadas por no ser aptas por el momento para ser certificadas.

La citada ley entró en vigor el 1 de enero de 2016, pero hasta ahora se lanza la campaña para poder dar este beneficio. Actualmente hay 187 niñas, niños y adolescentes con posibilidad de ser integrados a una familia de acogida.

Balbina Villa aseguró que se sigue un proceso para certificar a las familias de acogida y que éstas no reciben recursos del estado. Sin embargo, el Sistema DIF Jalisco sí otorga ropa, calzado y se hace cargo de la educación.

Para las familias interesadas se ofrecen mayores informes en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco ubicada en Avenida Américas, 599 colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara o al teléfono 3030-8200 extensión 48221 de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

