Yuawi López asegura que a los huicholes les gusta el ritmo

Ciudad de México

Yuawi López, el niño huichol que se hizo popular por interpretar la canción de Movimiento Naranja, fue entrevistado por Azucena Uresti para Milenio Televisión desde su casa, en Zacatecas, sobre lo que le gustaría ser de grande y de la fama que ganó a raíz de la canción.

¿De dónde eres originario?

De la sierra norte de Jalisco en la sierra, de la comunidad indígena de Santa Catarina.

¿Extrañas a tu comunidad?

Sí, sí la extraño mucho pero están sufriendo porque el gobierno nos dejo, si antes éramos felices con medicamentos, pero ahora ya no hay, pero hasta que llegaron los otros, nos dejaron sin medicamentos.

¿Te sientes orgulloso de tus raíces?

Sí, porque ya no quiero dejar a mi raíz, siempre quiero tenerlo aquí. No como otros que se van al mundo se van a hacer lo mismo que los españoles. Se olvidan.

¿Cómo aprendiste a cantar?

Cuando iba a cumplir 5 años le pregunté: "Papi, ¿dónde está mi pastel y mi piñata?" Me dijo: "Discúlpame hijo, no tenía dinero hoy no va haber pastel pero te voy a enseñar algo que vale más que eso y que me iba a enseñar a cantar".

¿Dónde solían cantar tú y tu papá?

En Guadalajara antes en camiones, pero ahora ya no, nosotros cantamos en los restaurantes.

¿Qué representa para ti tu padre?

Mi papá me representa mi mejor maestro, aunque no es el mejor mi papá, pero es buen maestro y me enseña cosas que debe hacer y lo que no. Es un papá mejor.

¿Y tu mamá?

Mi mamá me dejó a los tres años, ojalá que sea libre.

¿Cómo te sientes ahora que todo el mundo te conoce a ti y a la canción?

No, pues feliz, contento, como siempre. ¡Ay, pero más emocionado, con muchas ganas! Pero sí, tranquilo.

¿Qué piensas de que la canción ya la utilizan en discotecas?

Pues contento, pienso que van a bailar así, que van a ser felices, les va a gustar. Me gusta (la canción) porque tiene el ritmo y a nosotros los huicholes nos gusta el ritmo.

¿Cómo te va en la escuela?

Me piden siempre que cante la canción de Movimiento Naranja y les digo: "No, yo no fui. Yo no soy". Me dicen: "Sí cierto, quién va a ver otro niño que cante aquí".

¿Qué quieres ser de grande?

Cantante.

¿Con quién te gustaría cantar?

Con Vicente Fernández porque fue el mejor el mejor cantante de México.





EB