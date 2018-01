No necesito hacerme la víctima: Enrique Alfaro

Ciudad de México

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió al mandatario Aristóteles Sandoval que no necesita hacerse la víctima como estrategia electoral.

"Lo que ayer hicieron fue tratar de intimidarnos"



Ayer Alfaro acusó que él y su equipo de trabajo fueron intimidados por policías estatales mientras realizaban una gira por Mexticacán; sin embargo, Sandoval dijo que los uniformados detuvieron el convoy del aspirante debido a queviajaba con hombres armados no identificados.

Rumbo a Jalostotitlán, la policía estatal nos cerró el paso y trató de intimidarnos. Quiero dejarle muy claro a la Fiscalía y al Gobernador que no nos va a detener. Si las autoridades no sirven para proteger, los hago responsables de lo que me pase a mí o a mi equipo de trabajo. pic.twitter.com/rhkHSKVvUs — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 10 de enero de 2018

"Lo que sucedió ayer no fue obra de la casualidad; la Fiscalía sabía dónde estaba y lo que ayer hicieron fue tratar de intimidarnos, eso es lo que pienso. No me gusta usar este tipo de temas, no tengo necesidad de hacerme la víctima", dijo el Enrique Alfaro en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Negó que él y su quipo de trabajo viajen en camionetas blindadas y con hombres armados, aunque reconoció que viaja con seguridad.

"Nos cierran el paso en el puente y nos dejan acorralados y se bajan hombres encañonados de la Policía Estatal y encañonan a nuestra gente. Yo traigo algunas personas de seguridad no como dijo el gobernador porque es mentira eso de que iba con caravana de coches armados. Mi camioneta no es blindada, yo ando en un coche particular", dijo Alfaro.

