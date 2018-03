Premios Oscar: Predicciones de la redacción de Milenio

Ciudad de México

Este domingo se realizará la edición número 90 de los premios Oscar que reconocen a lo mejor del cine y Guillermo del Toro es el favorito en las quinielas para llevarse la presea como Mejor Director por su trabajo en La forma del agua.

A continuación te compartimos las predicciones de la redacción

>>> Susana Moscatel, Editora de ¡hey!

Mejor Película - Tres anuncios por un crimen

Mejor Director - Guillermo del Toro, La forma del agua

Mejor Actriz- Frances McDormand, Tres anuncios por un crimen

Mejor Actor - Gary Oldman, La hora más oscura

Mejor Película Animada - Coco

Mejor Canción Original - "This is me", The Greatest Showman

>>> ENCUESTA MILENIO ¡HEY!

Por otra parte, te compartimos los resultados de la encuesta realizada en nuestro sitio oficial.





