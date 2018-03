Cinco datos que debes saber sobre 'Call Me by Your Name'

Ciudad de México

El romance entre Elio y Oliver en la película Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre) ha conquistado a la crítica y a la audiencia. El filme de Luca Guadagnino es uno de los nueve que aspira a llevarse el Oscar como Mejor Película en la ceremonia que se celebrará el próximo domingo.

Si ésta es tu favorita para llevarse el Premio de la Academia, no puedes perderte estos cinco datos que te llevarán a conocer un poco más sobre la entrañable producción:





1. Trama

Basada en la novela homónima de André Aciman, publicada en 2007, la película nos sitúa en el norte de Italia en el año 1983 para narrar el romance y juego de seducción entre Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, y Oliver (Armie Hammer), un académico universitario de origen estadunidense.

La historia comienza cuando Oliver llega a casa de Elio, tras ser invitado por el padre del joven para pasar ahí el verano y servir como su asistente y de ese modo concluir con su doctorado en cultura grecorromana.

Aunque al inicio para Elio, Oliver resulta desagradable, poco a poco los personajes comenzarán a desarrollar una atracción física e intelectual. El romance entre ambos lleva a Elio a experimentar con su sexualidad, mientras Oliver hace frente al temor de lastimar a su compañero.





2. Sida

Mientras que la novela tiene lugar en el momento álgido de la epidemia del sida, en 1987, para la adaptación cinematográfica el director Luca Guadagnino cambió el romance veraniego de Elio y Oliver a 1983, cuando se descubrió el VIH.









3. Podría romper récords

Además de sus cuatro nominaciones al Oscar, por Mejor Película, Mejor Actor (Timothée Chalamet), Mejor Guión Adaptado (James Ivory) y Mejor Canción Original (Mistery of Love), la película de Luca Guadagnino podría hacer historia.

Con 22 años de edad, Timothée Chalamet podría convertirse en el intérprete más joven en ganar el Oscar al Mejor Actor, con lo que arrebataría el puesto a Adrien Brody, quien en 2002 obtuvo el galardón a sus 29 años por su papel en El pianista.

Asimismo, de ganar el Oscar a Mejor Guión Adaptado, James Ivory, de 89 años, podría convertirse en la persona de mayor edad en ganar el premio de la Academia, en los 90 años de esta ceremonia.

Sin embargo, vale mencionar que aunque ganara Ivory, si también consigue la victoria Agnes Varda en la categoría de Mejor Documental con su filme Faces Places, ella sería la persona de mayor edad en ganar un Oscar, pues es ocho días mayor que el guionista de Call Me by Your Name.









4. Escena final

Para muchos fans de Call Me by Your Name, una de las más conmovedoras escenas es aquella con la que cierra le película, en la que Elio observa a la chimenea mientras intenta procesar el fin de la relación que sostuvo con Oliver.

El medio británicoThe Independent señala que "terminar historias de amor es casi imposible porque en la vida real nunca terminan realmente. En la pantalla, casi siempre se sienten falsamente felices o cínicamente morbosos".

Pero con Call Me by Your Name es distinto, señala el medio británico, pues "de alguna manera se las arregla para (ofrecer un final) simultáneamente naturalista, directo, no dramático, incluso cotidiano y, sin embargo, devastadoramente conmovedor. Sabes que no es el fin del mundo, pero chico, ¿qué mierda es?"





5. Secuela

En enero pasado, el director Luca Guadagnino reveló a medios estadunidenses que tiene en mente realizar una secuela de la película, cuya trama comenzaría "justo después de la caída del Muro de Berlín y ese gran cambio que significó el final de la [...] URSS".

Asimismo, el cineasta detalló que la segunda entrega sí abordaría el tema de la epidemia del sida de los años 80, pues tiene en mente que la primera escena muestre a Elio en una sala de cine viendo la película Once More (1988), de Paul Vecchiali, la primera cinta francesa sobre el sida.

De acuerdo con el director, la secuela se basaría en las páginas finales en que la novela aborda los siguientes 20 años de sus protagonistas.

"La novela tiene 40 páginas al final sobre los próximos 20 años de las vidas de Elio y Oliver, por lo que hay algún tipo de indicación a través de la intención del autor André Aciman de que la historia puede continuar", dijo Guadagnino a The Hollywood Reporter.

"En mi opinión, Call Me by Your Name puede ser el primer capítulo de las crónicas de la vida de estas personas que conocimos en esta película, y si la primera es una historia de madurez y de convertirse en un hombre joven, tal vez el próximo capítulo mostrará cuál es la posición del joven en el mundo, qué es lo que quiere, y lo que pasa unos años más tarde después de un golpe tan emocional que lo hizo ser quien es", detalló.





