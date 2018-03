Timothée Chalamet: El chico del momento

Ciudad de México

Con apenas 22 años, Timothée Chalamet se ha convertido sin duda en "el chico del momento". Así, al menos, lo describen los críticos, para quienes en poco más de 12 meses Chalamet pasó de ser un perfecto desconocido al intérprete que podría arrebatar a Adrien Brody el récord de ser el más joven en levantar el Oscar al Mejor Actor.

En la romántica Call Me by Your Name da vida a Elio, un adolescente que cae perdidamente enamorado de un amigo de su padre, varios años más grande que él. Su interpretación de ese primer amor le valió, entre otros, el premio de la National Board of Review como Actor Revelación, y su paso por las alfombras rojas de esta temporada de galardones lo ha encumbrado como todo un ícono de estilo.

En Lady Bird, el actor franco estadunidense dio vida a Kyle, uno de los intereses sentimentales de la protagonista, a quien interpreta Saoirse Ronan.

Con su papel en Call Me by Your Name, Chalamet consiguió su primera nominación al Oscar, en la que se mide con estrellas de la talla de Daniel Day-Lewis, Denzel Washington, Gary Oldman y el también por primera vez nominado Daniel Kaluuya.

Fue tal la fama que alcanzó Chalamet este año, que figuras como el director canadiense Xavier Dolan y el músico estadunidense Frank Ocean se acercaron a él para conversar sobre su educación, su vida personal y sus proyectos a futuro; las entrevistas fueron publicadas por la revista V Man.

Cuestionado por Dolan sobre aquello que le atrae para participar en una película, Chalamet dijo que no sabe muy bien "qué es lo que busco. Siempre me gusta pensar que el arte no tiene lugar en la pantalla, sino en la cabeza de la audiencia".

El joven intérprete dijo que actuar en Call Me by Your Name junto a Armie Hammer fue una gran experiencia. "Era mucho más inexperto, y segundos después de conocer a Armie supe que estaba en las mejores manos", relató.

Luego de actur en la película que le valió la nominación al Oscar, Chalamet dijo que será cuidadoso con los proyectos que elija para en el futuro. "Entiendo lo difícil que será replicar la experiencia que tuve. Con Luca Guadagnino (el director), estábamos filmando en su ciudad, sentado en su sala de proyección, viendo películas que ama. Luca ha trabajado con su editor, socios de producción, gente de cámara, diseñador de vestuario, durante 25 años. Es como entrar en un sistema. Es casi como la fábrica de Warhol. Eso será difícil de encontrar", señaló.

La charla con Frank Ocean fue mucho más casual. Timmy —como dijo que lo llamaban cuando era más pequeño— recordó su adolescencia en la escuela y habló de sus lugares favoritos en Nueva York.

"Cuéntame sobre crecer en Nueva York. Asumo que éste es tú apodo en la escuela, el 'rapero de estadísticas Timmy T'", le dijo Ocean a Chalamet, a lo que el actor respondió: "Oh, rayos. No puedo creer que hayas visto el video. Es vergonzoso".















Cuando Frank preguntó a Timmy qué sitios podía recomendar de Nueva York, el actor dijo que "TC Mud es una de mis cafeterías favoritas, y Tompkins Square Bagels hace los mejores bagels, en mi opinión. East Village es mi vecindario favorito".

En la conversación, Chalamet incluso habló sobre su admiración por Guillermo del Toro, Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson, tres de los realizadores nominados este año al Oscar.

"La gente dice que puedes hacer algunas películas para ti y otras (debes) hacerlas para el estudio: ¿cómo te sientes al hacer cintas que no están tan llenas de emoción y sentimiento como las dos últimas que hiciste? ¿Cómo te sientes al hacer Transformers?", preguntó Ocean.

"Como Kanye lo dijo, Guillermo del Toro hizo Pacific Rim y es una de sus películas favoritas. Su cinta más reciente, La forma del agua, es increíble. Christopher Nolan y Paul Thomas Anderson están empatados como mis directores favoritos. Si alguno de ellos tiene una película de 200 millones de dólares y me quieren en el proyecto, fuck yeah", respondió la joven promesa.

Acá te dejamos los tráilers deCall Me by Your Name y Lady Bird.













