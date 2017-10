Ayuda en Chiapas y Oaxaca mantuvo la paz tras sismos: Rosario Robles

Ciudad de México

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, aseguró que si la ayuda humanitaria no hubiera llegado a las zonas devastadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, no habría paz.

"Creen que si no hubiera llegado la ayuda a la gente hoy tendríamos la gobernabilidad y la paz social en dos regiones extraordinariamente explosivas de este país, no. Si la gente no estuviera comiendo, si la gente no hubiera recibido todo este respaldo del pueblo de México y sus gobiernos, hoy no había paz" subrayó.

La Sedatu presentó una plataforma para dar seguimiento a los recursos destinados para la reconstrucción de 121 mil 701 viviendas afectadas en Chiapas y Oaxaca tras los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.



Rosario Robles, titular de la dependencia, dijo que en ambos estados emprenderán un proceso de “autoconstrucción asistida” para rehabilitar las viviendas afectadas a través de empresas con perfil social, la dependencia ofrecerá asistencia técnica gratuita para que cuenten especificaciones técnicas que permitan resistir nuevos sismos.

La Sedatu distribuyó manuales de autoconstrucción en lenguas indígenas, principalmente Zapoteco y Mije, y los distribuidores de materiales ofrecerán descuentos de entre 20 y 30 por ciento a los quienes recibieron los monederos electrónicos del Fondo de Desastres Naturales.

En caso de que la vivienda tuviera daños parciales, el ciudadano recibió una tarjeta con 15 mil pesos, y una de 120 mil pesos si se determinó daño total.

“Como este proceso es titánico, es insuficiente la capacidad del gobierno estatal y municipal, de las empresas sociales que se han comprometido a dar asistencia técnica gratuita por lo que hemos hablado con las universidades, con los tecnológicos para que a través del servicio social se incorporen jóvenes a los trabajos”, dijo la funcionaria.

Robles Berlanga dijo que darán seguimiento a cada uno de los recursos aportados para la reconstrucción para evitar que sean utilizados con fines electorales o que se empleen para otras cosas.

“Nos excedemos a la prebenda y malacostumbramos a la gente”, dijo la secretaria Rosario Robles.









OVM