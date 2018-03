Es sexenio del empleo, no de la corrupción: Roberto Campa

México

Sigue. No para. Antes, en los derechos de las víctimas de la violencia. Ahora, con los trabajadores. A toda marcha… y en el último año del sexenio:

¿Trabajando sin descanso?

Muy duro.

¿Sirviendo al país?

Todos los días.

¿Se le dificulta completar tareas?

No, es importante terminarlas.

¿Todo lo que inicia con entusiasmo lo termina con apatía?

Procuro comenzar con entusiasmo y mantenerlo.

¿Ni en este sexenio?

He tenido distintas responsabilidades y he procurado cumplirlas al ciento por ciento.

¿Utiliza deliberadamente sus olvidos como excusa?

Nunca.

¿Ni en este sexenio?

Tampoco.

¿De qué habilidades se enorgullece?

De la constancia y conducirme con transparencia y honestidad.

¿Cuál ha sido su clave para pasar de un puesto a otro?

Trabajar todos los días y confiar en los resultados.

¿No le han pedido un mínimo de experiencia?

Cuando comencé. Ya no ha sido una petición.

¿Le han pedido comprobación de resultados?

Seguramente quien me ha hecho las invitaciones ha revisado.

¿Piensa que como funcionario ha de rendir cuentas?

Sin duda. Hay que rendir cuentas.

¿Y cuáles son las suyas?

Tengo metas claras: mantener la paz laboral y cumplir con los 4 millones de empleos.

¿Y cuáles las cuentas del Presidente?

Son mucho mejores de lo que la gente ve a primera vista.

Más de 120 mil asesinatos suma el sexenio.

Vivimos en la región más violenta del mundo. La violencia es multifactorial.

¿Pudo haber más asesinatos si gobiernos no negocian con el crimen?

Con el crimen no se debe negociar.

¿Hay "narcogobiernos"?

Hay estructuras de gobierno penetradas por la delincuencia.

Más de 30 mil desaparecidos.

No es precisa, pero no quisiera buscar una aclaración porque sé que a los familiares se les falta el respeto cuando se pretende precisar.

¿País de fosas?

País de fosas comunes y clandestinas.

¿Le interesaron las víctimas del crimen al gobierno de Peña?

No tengo duda.

¿Nochixtlán?

Se salió de control.

¿Ayotzinapa?

Espero que pronto haya elementos para aclarar esta situación.

¿Siguen vivos?

Después de tanta búsqueda, la lógica indica que fueron privados de la vida.

¿Fue el Estado?

Agentes del gobierno sin duda, policías de los municipios, está acreditado.

¿La dilación es corrupción?

Sin duda, justicia que no es oportuna no es justicia.

¿Qué ha entendido este gobierno por justicia a las víctimas?

Hacer el mayor esfuerzo de búsqueda, dignificando a los desaparecidos.

¿La eficacia de un gobierno se mide por sus intenciones o por hechos?

Se mide por los hechos.

¿No le disgusta la simulación?

Sí me disgusta, como nos disgusta a todos.

¿Por qué no lo ha dicho todo?

No hay explicaciones fáciles para asuntos tan complejos como la violencia.

¿Son crímenes perfectos?

Algunos son casi perfectos.

En fin, ¿el país de hoy es su corresponsabilidad?

De todos. Más de quienes tenemos una responsabilidad pública.

¿El sexenio de la corrupción?

Eso es injusto; podría ser el sexenio del empleo.

Sigamos serios, ¿para qué llegó a la Secretaría del Trabajo?

Para cumplir la instrucción que me pidió el Presidente y llegar a las metas.

¿En el año de Hidalgo?

En el año de Hidalgo tenemos que hacer un esfuerzo para salir con la frente en alto.

¿Que anuncian récords en empleos?

Récords sin precedentes.

¿Empleos de calidad?

Empleos entre 3 y 4 salarios mínimo.

¿Cuántos empleos de esos se requieren para ganar lo que usted cobra?

No tengo el número exacto, pero se requieren varios.

¿Diría que se ocupa de los derechos del trabajar como antes de las víctimas?

Absolutamente, al ciento por ciento.

¿Enviará el convenio 189 de las trabajadoras domésticas al Senado?

Se está revisando para hacerlo bien.

¿Más derechos a los "outsorcing" que a los trabajadores?

No, no vamos a flexibilizar. Hay muchos que abusan y no respetan los derechos.

¿Le dará tiempo de terminar el litigio con Napoleón Gómez?

El compromiso que hemos asumido con él y sindicato es actuar conforme a la ley.

Oiga, ¿por qué no pidió una senaduría?

Porque mi vida política partidista es parte del pasado.

¿Ni por protección?

No necesito ninguna protección.

¿Hizo dinero, secretario?

He trabajado sin faltar un solo día por 40 años. Tengo un patrimonio que sé explicar.

¿Alguna cuota o remuneración?

Nunca.

¿Quizá una invitación a participar como socio?

Nadie puede señalarme por haber hecho algo indebido.

¿Le siguen gustando los coches de lujo?

Me gustan. El negocio de mi familia está vinculado con automóviles.

A propósito, ¿no ha vendido sus terrenos de Querétaro?

Los terrenos de Querétaro son de mi hermana.

¿Eso lo sabe Anaya?

Supongo que sí, pero esa pregunta no es para mí.

¿Todavía tiene casa en Brownsville?

De mis padres. Fue lugar de descanso por mucho tiempo, no tengo nada.

¿Y ahora en Valle de Bravo?

Esa sí es una compra mía y de mi familia. Es mi lugar de descanso.

¿Nada de la constructora Higa?

En derechos humanos participé con la comunidad para resolver algún proyecto que tenía que ver con esta constructora, siguen en proceso de negociación.

¿No es su amigo Hinojosa Cantú?

No y cuando tuve que participar lo hice siempre del lado de la comunidad.

¿Hay alguna razón por la cual alguien de su equipo lo pueda acusar de "lavado"?

Nadie. No soy tolerante a la deshonestidad y a la corrupción.

¿Saldrá del país después de 2018?

No saldré porque no hay nada que me preocupe.

¿A Peña Nieto le recomendaría quedarse o autoexiliarse?

Le recomendaría seguir cumpliendo con su responsabilidad.

Vuelvo, ¿a qué llega a la secretaría?

A atender la instrucción del Presidente: conciliar y cumplir las metas.

¿Le han pedido algo para la campaña?

¡Absolutamente nada!

¿En el año de Hidalgo?

Haremos un esfuerzo para salir todos con la frente en alto.

¿Malversación de fondos?

Nunca, jamás.

¿Donativos de mafias de sindicatos?

No. Nunca he hecho nada que implique deshonra.

¿Ni de coyotaje arbitral?

Absolutamente nada.

¿Alguna “entrada” de las juntas de conciliación?

Nada.

¿Ni desvío de dinero?

Nunca.

¿Ni los destinados a programas para la atención de víctimas?

No. Eso era un programa que se maneja en un área distinta.

Por cierto, ¿qué fue del programa contra la violencia y delincuencia?

Desafortunadamente se quedó sin dinero.

¿Es verdad que lo canceló Hacienda?

Tuvimos un problema muy grande de presupuesto que le pegó.

¿Meade sabía de ello?

Él era canciller cuando comenzaron los recortes.

Aquí entre nos, ¿cómo viven en Los Pinos este 2018?

Trabajando intensamente para cumplir los compromisos.

¿Inquietud?

Hoy, inquietos en lo que se ofreció y se cumpla.

¿Dará tiempo para eliminar pruebas y archivos?

Yo recibí la secretaria después de una gestión muy transparente.

¿Ya abandonaron a Meade?

La campaña es de los involucrados ahí. Si algo podemos hacer es cumplir y de esa manera estaremos acompañando.

¿Quién les garantiza más protección: Anaya o AMLO?

No creo que estén pensando en protección.

Lo pregunto así: ¿al final los priistas votarán por AMLO o Anaya?

Confío por el proyecto en el que confían y representa su visión del país.

¿Y usted?

Tengo también una visión y votaré por ese proyecto.

¿Con los dos consigue hueso?

No estoy pensando en un hueso.

¿A poco AMLO olvidará su gesto del desafuero?

No sé. Me pareció que era una injusticia por eso voté en contra.

¿Y cómo está Osorio Chong?

Supongo que está entusiasmado con ir al Senado.

¿En el Senado se sentirá más seguro?

Al Senado se llega para servir y construir. Pocos llegan pensando en protecciones.

¿Peña Nieto ya abandonó la plaza?

El Presidente está trabajando como el primer día.

Ayúdenos a entender: ¿qué mensajes le están enviando a AMLO?

No estoy interesado en descifrar esos mensajes.

¿Atentado en puerta?

Confío que no. Todos tenemos que evitar que eso suceda.

¿Ni en los equipos cercanos?

Confío que eso no suceda.

¿Algo que nos quiera advertir?

No tengo nada que advertir.

¿Ni del grupo Atlacomulco?

Absolutamente nada.

¿Qué mensaje es ese de César Duarte?

Me parece una inoportuna resolución de la procuraduría.

¿Así gana Meade?

Es un anuncio y una decisión inoportuna.

¿Cuándo se va a pasar con AMLO?

Estoy trabajando con un compromiso pleno con el Presidente.

Por cierto, ¿ha ido a ver a "La Maestra"?

La visité dos veces en la cárcel. Fue mi amiga y espero que lo siga siendo.