Compareceré en Senado si no se viola marco legal: titular de PGR

Ciudad de México

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, afirmó que si el Senado lo cita para comparecer, acudirá siempre y cuando no se violente el marco legal que lo rige como suplente.

"Tendría que estar esperando en qué términos viene la solicitud de comparecencia por parte del Senado para ver si estoy en condiciones y en facultades de comparecer; sin embargo, es importante señalar que haremos todo en lo que tenga facultades para que el Senado pueda ejercer sus facultades conforme a derecho y en términos constitucionales", dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.

Hoy, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, dijo que los legisladores citarán a Elías Beltrán para que exponga ante el pleno sus razones para destituir a Santiago Nieto como fiscal de delitos electorales.

El encargado de despacho de la PGR afirmó que hasta el momento no ha recibido ningún citatorio, pero en caso de recibirlo será analizado para no violentar la decisión del Senado de restituir o remover a Santiago Nieto.

"Más que un recurso legal, no puedo violentar lo que me mandata esta suplencia por ausencia del titular de la Procuraduría y tampoco me gustaría que por esas circunstancias se altere el orden constitucional-democrático que establece el régimen para poder restituir o confirmar la decisión de remoción que realicé el viernes pasado", dijo.

Aseguró que la decisión de remover al fiscal contra delitos electorales fue suya y no del presidente Enrique Peña Nieto. "Yo estoy tranquilo porque es una decisión técnica. Fue una decisión que tome de manera individual", indicó.

Explicó que la decisión de remover al fiscal fue porque hizo declaraciones en las que reveló investigaciones a su cargo, nombres, montos, partidos políticos e investigaciones con candidatos independientes, lo cual es información estrictamente reservada.





jbh